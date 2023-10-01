Россиянам раскрыли пять секретов управления деньгами во время кризиса
Основатель краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев поделился пятью советами по управлению средствами в кризисной ситуации. Об этом эксперт рассказал «Газете.ру».
Эксперт заявил, что вместо подобных действий можно выделить пять основных правил при работе со своими финансами в турбулентные времена.
По словам Хорошева, в первую очередь необходимо контролировать свои доходы и расходы и планировать бюджет. Вторым правилом он назвал необходимость откладывать десять процентов каждого дохода на формирование финансовой подушки.
«В своих расходах клиент не заметит эти 10%, а через год у него уже будет сумма на счету, которая выступит финансовой подушкой на случай непредвиденных событий. Важно помнить про принцип pay yourself first, или «заплати себе самому». По этому правилу, стоит откладывать средства на сбережения или инвестирование сразу после получения дохода, а не после того, как вы покрыли все счета и задолженности», - заявил финансист.
Третьим правилом Хорошев счел контроль кредитной нагрузки. На выплаты займов в семейном бюджете должно тратиться не более 30% дохода. Четвертое правило вытекает из предыдущего - за кредитами нужно тщательно следить. Если нагрузка слишком высока, решать проблему законными способами - рефинансированием кредита или каникулами.
Пятым и последним правилом финансист назвал необходимость не поддаваться всеобщей панике. Хорошев напомнил о массовой истерии, связанной с покупкой бакалейных товаров в 2020 году и в феврале 2022 года: люди тратили крупные суммы на огромные объемы гречки, сахара и муки, опасаясь дефицита, которого так и не произошло.