09 июля 2024, 00:35

Россиянам посоветовали забрать остатки маткапитала

Unsplash
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Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, более 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, сохранили суммы в размере менее 10 тысяч рублей.

«Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери», - подчеркнул он.

Котяков подчеркнул, что в ближайшее время неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься. При этом Социальный фонд будет направлять уведомления о возможности получить неиспользованные сбережения.

Ранее президент Владимир Путин предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу.

Дети Россия Владимир Путин Маткапитал в РФ
08 июля 2024, 18:37
Выдачи ипотечных кредитов достигли пиковых значений с начала 2024 года
РИА «Новости»
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Россияне в июне 2024 года взяли 176,6 тысячи жилищных кредитов на суму 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG.

По данным издания, ипотечное кредитование в первом месяце лета выросло на 44%. Это максимальный показатель с начала года. Он пришелся на окончание действия массовых льготных государственных программ со ставками 8% и 6%.

«Выдачи достигли пиковых значений с начала этого года», - отметили авторы статьи.

В понедельник, 8 июля, президент Владимир Путин предложил Госдуме и правительству рассмотреть вопрос о выплатах многодетным семьям по ипотеке.

Россия Кредиты Ипотека
08 июля 2024, 16:06
Правительство выделило сотни миллионов рублей на производство гражданской продукции
РИА «Новости»
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Правительство России втрое увеличило предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Субсидии увеличили с 200 миллионов до 600 миллионов рублей.

«Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК», - подчеркнули в правительстве.

Уточняется, что речь идет о производстве судов, самолетов, вертолетов, машин и оборудования, а том числе для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО).

Президент Владимир Путин ранее заявил, что военные расходы должны соответствовать уровню развития экономики и потребностям сегодняшнего дня.

Рубль Правительство РФ
08 июля 2024, 15:43
Серийное производство автомобилей запустили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге
РИА «Новости»
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На заводе ООО АГР (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге началось серийное производство автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, чьи слова привело РИА «Новости».

По словам министра, на прошлой неделе прошли переговоры с потенциальными партнерами АГР.

«Уже началось производство, мы общались с губернатором», - сказал Алиханов.

Он не уточнил детали о моделях и марке машин.

В мае 2023 года концерн Volkswagen объявил о продаже российских активов. Минпромторг пообещал всесторонне поддержать нового собственника для скорейшего перезапуска производства.

Аналитики сервиса CDEK.Shopping ранее выяснили, что Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Тoyota Corolla стали самыми популярными автомобилями у россиян в мае 2024 года.

Россия Минпромторг РФ Заводы
08 июля 2024, 11:22
Российская «дочка» American Express подала заявление о ликвидации
Global Look Press
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Российская дочерняя компания платежной системы American Express — кредитная организация «Америкэн Экспресс Банк» — подала заявление о ликвидации. Решение появилось в базе данных СПАРК.

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», - говорится в карточке компании.

За 2023 год, по данным РБК , чистый убыток организации составил 90 миллионов 65 тысяч рублей. Компания приостановила оказание услуг в России и Белоруссии в марте 2022 года из-за событий на Украине.

В конце мая суд признал банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества.

В начале мая датская компания Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России.

В апреле Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк, который ранее лишился лицензии.

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