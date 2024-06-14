Россиянам посоветовали не скупать в панике доллары и евро

По его словам, россияне не потеряют возможность приобретать американскую и европейскую валюты. Проблема будет заключаться в «цене вопроса».

Она будет зависеть от того, кто и как станет формировать валютные курсы. Эксперт подчеркнул, что они будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.

«По сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам», - пояснил он.

При этом Банк России будет стараться не допустить необоснованных скачков, и курсообразование перейдет на «ручное управление».

Также Кузнецов посоветовал не спешить в панике скупать в обменниках доллары по 120 и 200 рублей, а посмотреть на развитие ситуации.

Сегодня Банк России принял решение о приостановке проведения утренних торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня.