01 марта 2024, 21:20

Россиянам ограничат сумму ипотечных кредитов

РИА «Новости»
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Банки России при выдаче ипотеки начнут рассчитывать суммы займов с учетом разработанных Центробанком лимитов, учитывающих долю без залога. Всего регулятор разработал четыре ограничения в зависимости от характера кредита и вида недвижимости. Но пока задействуют только два. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

«Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй - на строящееся жилье под залог договоров долевого участия», - заявил представитель ЦБ.

Он добавил, что остальные два лимита касаются кредитов, распространяются на индивидуальное жилищное строительство и ипотечных займов под залог жилья. Эти ограничения пока не задействуют, так как эти сегменты не несут опасности для стабильности финансовой системы.

По новым правилам уровень лимита привяжут к долговой нагрузке заемщика, соотношению величины кредита и стоимости залога, а также размеру первоначального взноса. Срок погашения ипотеки на лимит не повлияет.

Под лимиты не попадут военная ипотека, жилищные кредиты на новых территориях, а также отдельные жилищные займы, которые находятся на рефинансировании. Пересматривать уровень лимита Центробанк станет каждый квартал, но банки получат данные по новым ограничениям на два месяца раньше.

«Например, если бы у нас с четвертого квартала лимиты вступали в силу, то в июле нам надо было бы решить, какие значения», - объяснил Румянцев.

Регулятор уже давно сообщал о перегреве рынка ипотеки, который по итогам 2023 года показал рост в 35%.

Из-за сложившейся ситуации Центробанк объявил, что представит правительству предложения для изменений правил выдачи льготных ипотечных кредитов.

В ведомстве пояснили, что банки и застройщики предлагали заемщикам, которые планировали купить жилье в строящемся доме, положить деньги не на защищенные эскроу-счета, а под письменные обязательства кредитной организации.

Но при банкротстве или отзыве лицензии у банка эти средства под страхование не попадут.

Банки России при выдаче ипотеки начнут рассчитывать суммы займов с учетом разработанных Центробанком лимитов, учитывающих долю без залога. Всего регулятор разработал четыре ограничения в зависимости от характера кредита и вида недвижимости. Но пока задействуют только два. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

Банки Кредиты Ипотека Центробанк Льготная ипотека
01 марта 2024, 11:05
Российские миллиардеры стали еще богаче с начала 2024 года
РИА «Новости»
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Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 11,084 миллиарда долларов с начала 2024 года. Такие данные привело агентство Bloomberg в своем Billionaires Index, рассчитанном на основе стоимости акций компаний.

В рейтинге указали, что с января сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 3,86 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена увеличилось до 22,7 миллиарда.

Богаче стал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он стал богаче на 2,08 миллиарда долларов, а его состояние достигло 23 миллиардов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал с начала 2024 года 1,49 миллиарда долларов. Состояние предпринимателя выросло до 25,4 миллиарда.

Самые крупные убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко. Его состояние снизилось на один миллиард долларов - до 13,2 миллиарда.

Ранее двое бизнесменов , входивших в список Forbes, отказались от российского гражданства. Этими предпринимателями стали основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Теперь у обоих осталось только киприотское гражданство.

Россия Бизнес Деньги Экономика
01 марта 2024, 10:35
Жительница Челябинска попала в рейтинг богатейших женщин России
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Жительница Челябинска Елена Соболева вошла в рейтинг самых богатых женщин России в 2024 году. Об этом сообщил журнал Forbes Woman.

Соболевой 57 лет, у нее двое детей. Она является женой основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова. При этом издание определяет предпринимателя как самостоятельного инвестора. Ее состояние оценили в 250 миллионов долларов.

Во владеющей «Красное & Белое» и «Бристолем» компании «Меркурий Ритейл» Соболевой принадлежит доля 4%, которая приносит ей солидные дивиденты. Кроме того, у женщины есть собственная сеть магазинов «Дом кафеля».

На первом месте в рейтинге с доходом 7,2 миллиарда долларов по-прежнему идет генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее Forbes опубликовал имена самых богатых наследников отечественных бизнесменов по итогам 2023 года.

Рейтинги Женщины Россия Forbes
29 февраля 2024, 17:06
Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 35 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию рассказал о социальных гарантиях для россиян. К 2035 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей.

«Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза - с 12 до 19 тысяч рублей в месяц», - напомнил глава государства.

На 1 января 2024 года МРОТ составил 19 242 рубля, что на 18,5% больше показателя минувшего года. По данным Минтруда, затраты на повышение фонда оплаты труда с учетом МРОРТ в бюджетном и частном секторе в текущем году составили более 193 миллиарда рублей. Основная финансовая нагрузка легла на региональный бюджет.

Путин также призвал власти сосредоточиться на борьбе с бедностью. Он подчеркнул, что сейчас к этой категории относятся 7% россиян, а среди многодетных семей - 30%.

Выплаты в России Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2023
29 февраля 2024, 14:09
Регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам
РИА «Новости»
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В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на необходимость снизить долговую нагрузку субъектов России. Для этого регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам.

«Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам», - сказал он.

Глава государства отметил, что, по имеющимся оценкам, мера позволит субъектам России ежегодно экономить около 200 миллиардов рублей. Путин уточнил, что имеет в виду временной промежуток с 2025 по 2028 год.

С 2025-го, добавил президент, Россия начнет наращивать портфель инфраструктурных кредитов для субъектов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.

Он также призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса и дать право некрупным предпринимателям раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода.

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.

Россия Кредиты Бизнес Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024

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