Россиянам объявили о грядущем снижении цен на яйца

Он заявил, что принятые властями меры для стабилизации цен на яйца показали первые результаты. В начале 2024 года стоимость яиц первой категории у производителей снизилась на 2,5%, а второй - на 4,2%.

Положительно на динамику цен влияют и естественные факторы. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал на рост производства яиц в прошлом году, который позволит предотвратить рост цен. Также он отметил, что повышенный предновогодний спрос пришел в норму.

Одним из способов контроля цены стало увеличение поставок яиц из других стран. Белоруссия увеличила свой экспорт в Россию вдвое, первую партию продукта в 2024 году отправила Турция , несколько десятков тонн привезли в РФ из Азербайджана.

Несмотря на позитивные тенденции, ждать резкого снижения цен на яйца россиянам не стоит. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившуюся стоимость в 110-125 рублей за десяток справедливой.