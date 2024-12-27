27 декабря 2024, 05:17

Россиянам объяснили, сколько денег нужно иметь на депозитах, чтобы жить на проценты

Pixabay
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Уровень ставок по вкладам дает возможность жить на проценты, но для этого необходимо иметь на депозите определенную сумму денег. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Возможность стать рантье зависит от уровня расходов и ставок по депозитам, отметил специалист. Если домохозяйству требуется на обязательные расходы около 100 тысяч рублей, то при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате, на депозите должно лежать более 6,7 миллиона рублей.

Если ставка снизится до 10%, то на тот же уровень дохода потребуется положить на депозит около 13,6 миллиона рублей. Также необходимо помнить об инфляции, отметил аналитик. Стабильный приток денег сможет обеспечить вклад на три-пять лет с выгодными условиями, заявил Зварич.

Несмотря на снижение ставок со стороны некоторых банков, вклады все еще выше доходности по акциям. Средняя доходность рублевых депозитов на полгода составляет 22,47%, а на год - 21,35%, рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Банки Рубль Доходы Деньги Инфляция
20 декабря 2024, 01:10
Россиянам объяснили, как выгодно вложить миллион рублей
РИА «Новости»
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Наибольшую доходность с одного миллиона рублей в 2025 году принесет банковский вклад на полгода. Экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил об этом в интервью РБК.

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», - сказал он.

Экономист спрогнозировал ослабление рубля в будущем году на 10-15%. По этой причине он счел бессмысленным хранение сбережений в наличных долларах. Фондовый рынок Задорнов назвал совершенно непривлекательным по сравнению с депозитами под 25%, а разговоры о приватизации смешными.

Аналогичный совет дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили. Она сообщила, что перед Новым годом банки повысят ставки по вкладам, и рекомендовала не упустить момент. По словам специалиста, выгодней всего открыть накопительный счет.

Банки Деньги Экономика
19 декабря 2024, 14:20
«Сбер» повысил максимальную ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29%
РИА «Новости»
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Один из крупнейших российских банков «Сбер» повысил ставку по вкладу «Забота о будущем». Об этом сообщили на официальном сайте банка.

Максимальная ставка достигла 29% с 19 декабря. Такая доходность будет доступна клиентам при открытии вклада сроком на три месяца. При этом на сроках полгода и год ставка осталась неизменной - 25%.

Базовая ставка при открытии вклада составляет 16,5% годовых. Чтобы увеличить доходность счета и воспользоваться обновленным предложением банка, в офисе «Сбера» нужно оформить Программу долгосрочных сбережений (ПДС) или сделать взнос на сумму от 50 000 рублей.

После этого нужно открыть вклад «Забота о будущем» сроком на три месяца на сумму меньше или равную сумме взноса в ПДС. В банке предупреждают, что, если клиент решит расторгнуть договор долгосрочных сбережений или досрочно закрыть вклад, ставку снизят.

Ранее сразу несколько крупнейших российских банков подняли ставки по рублевым вкладам.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ. Депутат выступает за создание временной специальной ставки кредитования для стратегических предприятий и отраслей.

Банки Сбербанк Экономика
19 декабря 2024, 12:19
Путин рассказал о ситуации с экономикой России
Стоп-кадр прямой линии с Владимиром Путиным
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Экономическая ситуация в России стабильная, страна развивается. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

«Ситуация в российской экономике сейчас стабильная. В этом году рост приблизился к 4%. Всего за два года рост составил около 8%», - сказал он.

Глава государства напомнил, что международные финансово-экономические институты поставили Россию среди стран Европы на первое место.

Ранее Путин заявлял, что Россия добьется выхода на экономический рост и ожидает от отечественных предпринимателей расширения предложений по улучшения макроэкономических показателей и выпуску товаров для обеспечения людей работой Глава государства отмечал, что результаты работы российского бизнеса важны для всей России, так как оказывают большое влияние на всю экономику. Также Путин заявлял, что ожидает от бизнеса участия в новых национальных проектах

Владимир Путин Экономика Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
18 декабря 2024, 03:53
Россиянам объяснили, что делать при ужесточении условий по кредитке
Freepik
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Центробанк ужесточил кредитную политику, поэтому некоторые банки начали сокращать грейс-период, снижать лимиты и повышать ставки по кредитным картам. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

«Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте», - сказала она.

Специалист отметила, что банки могут снизить лимит и при неудовлетворительной платежной дисциплине, если минимальные платежи своевременно не вносятся.

Горбунова добавила, что наличие просроченной задолженности по кредитной карте также может быть причиной снижения лимита. И ее следует погасить, чтобы банк не потребовал вернуть всю сумму досрочно, причем с процентами и пени.

По ее словам, можно обратиться в свой банк, если нет возможности выплатить сумму кредита. Как вариант, должнику предложат варианты его погашения путем реструктуризации или как-то иначе.

В том случае, если держатель кредитки ничего не сделал для снижения лимита, то следует убедить банк снова его увеличить, а также грейс-период. Если не получится, то можно обратиться за кредитом в другую кредитную организацию.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил ситуацию с кредитками в России как стратегию по избавлению от проблемных клиентов.

Банки Россия Кредиты Деньги Центробанк

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