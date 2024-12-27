Россиянам объяснили, сколько денег нужно иметь на депозитах, чтобы жить на проценты

Возможность стать рантье зависит от уровня расходов и ставок по депозитам, отметил специалист. Если домохозяйству требуется на обязательные расходы около 100 тысяч рублей, то при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате, на депозите должно лежать более 6,7 миллиона рублей.

Если ставка снизится до 10%, то на тот же уровень дохода потребуется положить на депозит около 13,6 миллиона рублей. Также необходимо помнить об инфляции, отметил аналитик. Стабильный приток денег сможет обеспечить вклад на три-пять лет с выгодными условиями, заявил Зварич.

Несмотря на снижение ставок со стороны некоторых банков, вклады все еще выше доходности по акциям. Средняя доходность рублевых депозитов на полгода составляет 22,47%, а на год - 21,35%, рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.