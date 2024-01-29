29 января 2024, 10:19

Россиянам объяснили расчет пенсии для получения выплаты в 50 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Журналисты «Первого регионального» рассчитали, какой должна быть зарплата человека для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей. Материал появился на сайте издания.

Авторы напомнили, что при расчете пенсии происходит прибавка фиксированной выплаты к произведению индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости одного пенсионного балла.

При учете данных на 1 января этого года фиксированная выплата составляет 8134,88 рубля. При этом каждый пенсионный коэффициент равен 133,05 рубля.

Таким образом, для получения пенсии в 50 тысяч рублей необходимо как минимум 314,7 пенсионных баллов. Для выплаты в 40 тысяч рублей - около 239,5 баллов, а для 30 тысяч рублей - 164,4 балла.

При этом при расчете баллов используют формулу «предельной базы». Она подразумевает максимальную годовую зарплату, которую учитывают для начисления.

Пенсия Пенсионеры
29 января 2024, 10:20
Большинство россиян заявили, что не готовы тратить на ипотеку пятую часть дохода
РИА «Новости»
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Большинство россиян, оформивших ипотечный кредит, стали более экономными. Порядка 80% опрошенных не готовы отдавать за ипотеку свыше пятой части семейного бюджета. Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на опрос BestDoctor.

Только 7% респондентов заявили, что не против направлять на погашение ипотеки половину своего дохода. Четверть россиян отметили, что после получения кредита на оплату жилья стали больше ценить домашний уют.

Пятой части опрошенных пришлось отказаться от дорогих путешествий в пользу домашнего отдыха. Такое решение им пришлось принять в целях экономии. Порядка 15% россиян стали более тревожными после оформления ипотеки. Чаще всего стресс вызван финансовой нестабильностью.

В BestDoctor пояснили, что для тех, кто покупает жилье в кредит, нужно иметь «подушку безопасности» на полгода. Эти средства помогут справиться с непредвиденными обстоятельствами - болезнью или потерей работы, из-за которых выплаты по ипотеке могут оказаться под угрозой. Комфортным ежемесячным платежом по ипотеке принято считать не более трети от дохода семьи, подытожили в компании.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки необходимо продлить. Льготники могут оформить кредит под 6% годовых.

Доходы Кредиты Ипотека
29 января 2024, 08:52
Доллар поднялся выше 90 рублей
Pxhere
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Доллар поднялся выше 90 рублей. Эту планку американская валюта преодолела впервые с 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 07:15 по московскому времени вырос на 31 копейку. Американская валюта поднялась до 90,05 рубля. Евро подскочил на 12 копеек. Расчетами «завтра» европейская валюта составила 97,54 рубля.

Юань вырос на две копейки - до 12,51 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с Life сообщал, что курс рубля может укрепить в феврале. Этому поспособствует жесткая денежно-кредитна политика Центробанка.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова , правительство собирается предложить продление обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. По его словам, мера показала свою эффективность.

В декабре прошлого года жители России установили рекорд по месячным покупкам валюты. Объем нетто-покупок валюты в последнем месяце 2023 года достиг 179 миллиардов рублей.

Рубль Курс валют Курс доллара Центробанк
27 января 2024, 11:34
Минфин рассчитал дополнительные затраты на продление льготной ипотеки
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Минфин оценил дополнительные расходы бюджета в связи с продлением льгот по ипотеке. В расчете на три года они составили порядка одного триллиона рублей, сообщил РБК.

«Дополнительные бюджетные средства на 2024–2026 годы на продление льготных ипотечных программ составят около одного триллиона рублей», - указали в министерстве.

Минфин сообщил, что будет принимать все необходимые меры для того, чтобы россияне получили возможность улучшать свои жилищные условия. В ведомстве добавили, что льготные программы планируется трансформировать «на более адресный формат для повышения их эффективности». Ситуация, связанная с развитием рынка льготного кредитования, находится на контроле, добавили в Минфине.

В России до 1 июля 2024 года действуют льготная ипотечная программа на новостройки под 8% и семейная ипотека. Многодетные семьи также могут воспользоваться льготной выдачей субсидии на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность государственной помощи россиянам, имеющим много детей. Он напомнил, что в России существуют различные социальные меры поддержки, в том числе дешевая ипотека для многодетных семей.

Льготы Минфин РФ Ипотека Экономика Льготная ипотека
26 января 2024, 12:13
Экономика США по итогам 2023 года обошла Китай и удивила экономистов
Unsplash
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Итоги 2023 года показали, что американская экономика вышла из пандемии успешнее китайской. Вопреки ожиданиям специалистов, США выиграли гонку за звание первой экономики мира, сообщило агентство Bloomberg.

В начале прошлого года аналитики ждали, что США впадут в рецессию, потому что для борьбы с рекордной инфляцией Федеральная резервная система повысила процентные ставки. Китай, наоборот, ждал успех. Однако по итогам 2023 года валовой внутренний продукт Штатов увеличился на 6,3% в номинальном выражении и опередил прирост Китая на 4,6%. Такие результаты удивили специалистов и показали, что экономика США лучше восстановилась от удара пандемией, чем китайская.

«Это поразительный поворот судьбы», - заявил специалист Корнелльского университета Эсвар Прасад.

По его мнению, высокие показатели американской экономики в сочетании с препятствиями на пути китайской снизили шансы на то, что ВВП Китая обгонит ВВП США. На ситуации в КНР сказался кризис на рынке недвижимости, худшая за четверть века дефляция, снижение экспорта, рост безработицы среди молодежи, долги муниципалитетов.

Китай займет первое место по объему ВВП не раньше 2037 года, заявил британский Центр экономических и деловых исследований. Прогнозы ухудшились под влиянием пандемии.

США Рейтинги Китай Экономика ВВП

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