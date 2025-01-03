03 января 2025, 04:36

Россиянам объяснили принцип индексации пенсий в 2025 году

РИА «Новости»
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В начале 2025 года в России повысятся пенсии. Впервые за много лет индексация коснется выплат работающим пенсионерам. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова сообщила агентству «Прайм», кто именно получит увеличенную сумму.

Индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась девять лет назад. Солодовникова сообщила, что повышение возобновится с учетом пропущенных лет. Для получения максимальной суммы эксперт посоветовала уволиться и не работать хотя мы в течение месяца.

«Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал», - сказала она.

Кроме страховой пенсии в России увеличится социальная , до 15,5 тысячи рублей. Стоимость пенсионного балла повысится до 142,76 рубля.

В начале 2025 года в России повысятся пенсии. Впервые за много лет индексация коснется выплат работающим пенсионерам. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова сообщила агентству «Прайм» , кто именно получит увеличенную сумму.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
01 января 2025, 10:21
Полный запрет майнинга криптовалют ввели в 10 регионах России
Pxhere
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В 10 российских регионах с 1 января 2025 года запретили майнинг криптовалют. Перечень городов еще может расшириться, пояснили ТАСС в правительстве России.

В список территорий, на которых майнинг теперь запрещен, вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Ограничения продлятся до 15 марта 2031 года.

Еще в трех регионах - Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - запрет будет действовать временно, в пики энергопотребления. В наступившем году они придутся на период с 1 января по 15 марта.

В правительстве добавили, что перечень территорий не окончательный, его могут корректировать в ту или иную сторону. Цель ограничений - сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам. Их деятельность, отмечал RT , ставит под угрозу электроснабжение целых городов.

Криптовалюты Запреты Россия
01 января 2025, 05:24
Зарплаты российских бюджетников проиндексировали с 1 января
РИА «Новости»
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Зарплаты сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров в России проиндексировали с 1 января 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюджет Соцфонда РФ.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <…> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%, в 2026 году на 10,2%, в 2027 году на 8,3% с 1 января», - говорится в бюджете Соцфонда.

Речь идет о зарплатах работников культуры, врачей, педагогов, соцработников и отдельных категорий госслужащих.

На такой же процент повысят зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работникам лесных хозяйств. При этом индексация не коснется судей, депутатов и сенаторов.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в феврале 2025 года пенсии дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции, писал RT.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об индексации страховых пенсий на 7,3% с 1 января 2025 года.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры МЧС РФ Врачи Учителя Россия Зарплаты Деньги
01 января 2025, 03:23
С наступлением Нового года в России повысились пенсии
РИА «Новости»
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Страховые пенсии в России увеличились на 7,3%. В феврале произойдет новая индексация до уровня инфляции, сообщила пресс-служба Минтруда.

«Сейчас уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», - сообщил министр Антон Котяков.

Плановая индексация коснулась как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжил трудиться. Министр напомнил, что по закону правительство имеет право пересмотреть повышение в зависимости от уровня инфляции. Корректировка произойдет в следующем месяце. Котяков сообщил, что 37 миллионов человек получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

В апреле на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Их получат инвалиды, неработоспособные россияне, люди с недостаточным трудовым стажем и другие категории.

Пенсия Пенсионеры Минтруд РФ Россия Деньги
31 декабря 2024, 20:25
Набиуллина призвала россиян забыть про курс доллара во время праздников
РИА «Новости»
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Зимние каникулы лучше посвятить празднованию Нового года и общению с близкими, а не следить за скачками валютного курса. Такое заявление председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной появилось в официальном Telegram-канале регулятора.

Причиной появления подобного сообщения стали резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex. За последние два дня американская валюта подорожала со 103 рублей почти до 114 рублей.

При этом российский рубль регулярно отыгрывал падение, но не всегда удачно. Причины такой волатильности неизвестны. Но глава финансового регулятора не увидела в этом ничего необычного и успокоила россиян.

«Гражданам не стоит обращать внимание на скачки валюты, а лучше посвятить время празднованию и общению с близкими. Все стабилизируется», - пообещала Эльвира Набиуллина.

На сайте Центробанка последний установленный курс доллара датирован воскресеньем, 29 декабря. Он составил 101,68 рубля.

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