Россиянам объяснили принцип индексации пенсий в 2025 году

Индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась девять лет назад. Солодовникова сообщила, что повышение возобновится с учетом пропущенных лет. Для получения максимальной суммы эксперт посоветовала уволиться и не работать хотя мы в течение месяца.

«Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал», - сказала она.

Кроме страховой пенсии в России увеличится социальная , до 15,5 тысячи рублей. Стоимость пенсионного балла повысится до 142,76 рубля.

В начале 2025 года в России повысятся пенсии. Впервые за много лет индексация коснется выплат работающим пенсионерам. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова сообщила агентству «Прайм» , кто именно получит увеличенную сумму.