05 февраля 2024, 02:43

Россиянам объяснили, почему на вкладах невозможно заработать

РИА «Новости»
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Банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

В условиях двузначной инфляции размещение денег на вкладе или накопительном счете с одной стороны поможет их сохранить, однако есть риски столкнуться с потерями. В некоторых банках предоставляют низкие процентные ставки, пояснил эксперт.

Главным достоинством вкладов Сироткин назвал надежность. Вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора. К тому же ответственность за сохранность вкладов берет на себя государство.

Менеджер в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева ранее посоветовала гражданам России открывать вклад в ближайшее время. Сейчас средние ставки в большинстве банков страны остаются на уровне 15% годовых.

Банки Россия Деньги Инфляция
04 февраля 2024, 15:06
Российский миллиардер купил дом в Лондоне за 30 миллионов долларов
Unsplash
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Основатель компании-разработчика игр Playrix Игорь Бухман, чье состояние Forbes оценил в 6,8 миллиарда долларов, минувшим летом купил еще один особняк в Лондоне. Недвижимость обошлась ему в 30,6 миллиона в американкой валюте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Особняк находится в районе Кенсингтон рядом с домом, который бизнесмен купил в 2019 году за 57 миллионов рублей. Сейчас, как утверждает агентство, Бухман занимается ремонтом недвижимости.

Дмитрий и Игорь Бухманы занялись разработкой игр в 2001 году в Вологде. Первое время братья работали из дома своих родителей, а позднее зарегистрировали юридическое лицо.

Компанию Playrix основали в 2004 году, сначала она специализировалась на играх для ПК. Затем разработчики переключились на создание мобильных игр. Среди популярных игр, выпущенных компанией, - Fishdom и Homescapes. Основной доход Playrix приносят покупки внутри приложений.

Ранее российский миллиардер Дмитрий Рыбовлев проиграл в суде США по иску к аукционному дому Sotheby’s, который он обвинил в мошенничестве.

Лондон Смартфоны Forbes
03 февраля 2024, 19:52
Сбербанк прекратил прием заявок на льготную IT-ипотеку
РИА «Новости»
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Сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний не смогут оформить заявку на получение льготного кредита для покупки жилья по государственной программе через Сбербанк. Это следует из данных онлайн-сервиса «Домклик», входящего в структуру Сбера.

В разделе для оформления IT-ипотеки появилась надпись, что документы пока не принимают.

«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», - говорится на сайте.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Сделка.рф» сообщил, что Сбербанк потратил все лимиты по этой программе.

В конце января заявки на оформление IT-ипотеки прекратили принимать «ПСБ-банк», «МТС-банк», РНКБ и «Банк Санкт-Петербург». Это решение объяснили сокращением лимитов на выдачу из-за высокого спроса.

В конце декабря прошлого года Сбербанк объявил, что с 11 января изменит условия выдачи по всем видам льготной ипотеки. Теперь заемщики могут купить недвижимость только у аккредитованных с банком застройщиков, которые просубсидируют покупку.

Свое решение в кредитной организации объяснили ростом ключевой ставки и сокращением доли субсидий со стороны государства.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов начала действовать с июля 2022 года. Взять кредит на покупку жилья могут только сотрудники аккредитованных Минцифры компаний. Годовая ставка по кредиту составляет 5%, а первоначальный взнос, по новым правилам, вырос до 20% от стоимости жилья.

Максимальная сумма кредита для специалистов из городов-миллионников составляет 18 миллионов рублей, для остальных - девять миллионов.

Оформить кредит могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет при условии, что их зарплата до уплаты налогов составляла не менее 150 тысяч рублей последние три месяца.

В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что программы льготной ипотеки выполнили свою задачу и после июля ее продлять не будут. Сохранят только льготные кредиты на покупку жилья для семей в регионах с низким спросом на жилищные займы.

Сотрудники аккредитованных Минцифры IT-компаний не смогут оформить заявку на получение льготного кредита для покупки жилья по государственной программе через Сбербанк. Это следует из данных онлайн-сервиса «Домклик» , входящего в структуру Сбера.

Сбербанк Кредиты Ипотека Льготная ипотека
02 февраля 2024, 18:47
Путин заявил, что экономика России стала крупнейшей в Европе
РИА «Новости»
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Российская экономика, в отличие от западных, продолжает расти и стала крупнейшей в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на площадке форума «Все для победы!» в Туле.

«Наша экономика растет, в отличие от их экономик, и сегодня стала номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему - пятой в мире», - добавил глава государства.

Путин также выразил уверенность, что показатели роста экономики будут и в дальнейшем увеличиваться.

Россия Владимир Путин
02 февраля 2024, 13:20
Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве
РИА «Новости»
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Производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания и другие высокотехнологичные предприятия в Москве получили поддержку благодаря льготной программе. О ней в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря льготной программе поддержки промышленности купили больше 700 единиц оборудования в прошлом году», - рассказал он.

По словам мэра, в программу помощи входят льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до трех миллиардов рублей на срок до трех лет. На выделенные средства производители строят или реконструируют инфраструктуру, приобретают новое оборудование или получают права на результаты интеллектуальной деятельности.

Так, помощь от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в 2023 году получили свыше 40 предприятий. На каждый рубль по программе льготного инвесткредитования приходится 55 рублей частных инвестиций в экономику столицы, подчеркнул Собянин.

В 2023 году количество промышленных предприятий в Москве превысило 4,2 тысячи. Теперь промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов.

Сергей Собянин Экономика Промышленность Москва

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