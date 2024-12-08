Россиянам объяснили, кто получит двойную оплату за работу в Новый год

Он напомнил, что по статье 112 Трудового кодекса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 считаются нерабочими праздничными днями. За каждый час работы в этот период россиянам положена двойная ставка, независимо от системы оплаты труда. Гаврилов уточнил, что сотрудники на окладе получат надбавку лишь в том случае, если выход в праздники превысит месячную норму часов.

«Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки», - сказал депутат.

При желании сотрудник сможет заменить двойную оплату на дополнительный, но неоплачиваемый отгул. Гаврилов сообщил, что если работодатель не согласится ни на один из вариантов - выходной или двойную сумму - можно пожаловаться в Госинспекцию труда или прокуратуру.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова объяснила, как можно продлить выходные до 15 дней.

За работу в новогодние каникулы россияне смогут потребовать двойную оплату или дополнительный выходной. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА «Новости» , кто получит надбавку.