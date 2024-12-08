Россиянам объяснили, кто получит двойную оплату за работу в Новый год
За работу в новогодние каникулы россияне смогут потребовать двойную оплату или дополнительный выходной. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА «Новости», кто получит надбавку.
Он напомнил, что по статье 112 Трудового кодекса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 считаются нерабочими праздничными днями. За каждый час работы в этот период россиянам положена двойная ставка, независимо от системы оплаты труда. Гаврилов уточнил, что сотрудники на окладе получат надбавку лишь в том случае, если выход в праздники превысит месячную норму часов.
«Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки», - сказал депутат.
При желании сотрудник сможет заменить двойную оплату на дополнительный, но неоплачиваемый отгул. Гаврилов сообщил, что если работодатель не согласится ни на один из вариантов - выходной или двойную сумму - можно пожаловаться в Госинспекцию труда или прокуратуру.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января. Эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова объяснила, как можно продлить выходные до 15 дней.
За работу в новогодние каникулы россияне смогут потребовать двойную оплату или дополнительный выходной. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА «Новости» , кто получит надбавку.