Россиянам объяснили, кого отсекут от льготной ипотеки

Банки России при выдаче ипотеки начнут рассчитывать суммы займов с учетом разработанных Центробанком лимитов, учитывающих долю без залога. Всего регулятор разработал четыре ограничения в зависимости от характера кредита и вида недвижимости. Но пока задействуют только два. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

«Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй - на строящееся жилье под залог договоров долевого участия», - заявил представитель ЦБ.

Он добавил, что остальные два лимита касаются кредитов, распространяются на индивидуальное жилищное строительство и ипотечных займов под залог жилья. Эти ограничения пока не задействуют, так как эти сегменты не несут опасности для стабильности финансовой системы.

По новым правилам уровень лимита привяжут к долговой нагрузке заемщика, соотношению величины кредита и стоимости залога, а также размеру первоначального взноса. Срок погашения ипотеки на лимит не повлияет.

Под лимиты не попадут военная ипотека, жилищные кредиты на новых территориях, а также отдельные жилищные займы, которые находятся на рефинансировании. Пересматривать уровень лимита Центробанк станет каждый квартал, но банки получат данные по новым ограничениям на два месяца раньше.

«Например, если бы у нас с четвертого квартала лимиты вступали в силу, то в июле нам надо было бы решить, какие значения», - объяснил Румянцев.

Регулятор уже давно сообщал о перегреве рынка ипотеки, который по итогам 2023 года показал рост в 35%.

Из-за сложившейся ситуации Центробанк объявил, что представит правительству предложения для изменений правил выдачи льготных ипотечных кредитов.

В ведомстве пояснили, что банки и застройщики предлагали заемщикам, которые планировали купить жилье в строящемся доме, положить деньги не на защищенные эскроу-счета, а под письменные обязательства кредитной организации.

Но при банкротстве или отзыве лицензии у банка эти средства под страхование не попадут.

Банки России при выдаче ипотеки начнут рассчитывать суммы займов с учетом разработанных Центробанком лимитов, учитывающих долю без залога. Всего регулятор разработал четыре ограничения в зависимости от характера кредита и вида недвижимости. Но пока задействуют только два. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.