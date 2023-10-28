Россиянам объяснили, когда нужно платить налог за банковские вклады

Депутат напомнил, что сумму налога рассчитывают по ключевой ставке Банка России, которая составляет 15%. Если умножить это число на один миллион рублей, то получится порог.

«Уплатить налог в этом году придется тем, кто заработает на депозите свыше 150 000 рублей», - сказал он.

Налог стандартный - 13%, уточнил Чаплин. Парламентарий также обратил внимание, что налог не распространяется на вклады с процентной ставкой менее 15%, а также на доходы по счетам эскроу.

С учетом недавнего повышения ключевой ставки , размещать вклады в российских банках будет выгодно. За год можно будет существенно заработать, добавил депутат.