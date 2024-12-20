Россиянам объяснили, как выгодно вложить миллион рублей

Центробанк ужесточил кредитную политику, поэтому некоторые банки начали сокращать грейс-период, снижать лимиты и повышать ставки по кредитным картам. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

«Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте», - сказала она.

Специалист отметила, что банки могут снизить лимит и при неудовлетворительной платежной дисциплине, если минимальные платежи своевременно не вносятся.

Горбунова добавила, что наличие просроченной задолженности по кредитной карте также может быть причиной снижения лимита. И ее следует погасить, чтобы банк не потребовал вернуть всю сумму досрочно, причем с процентами и пени.

По ее словам, можно обратиться в свой банк, если нет возможности выплатить сумму кредита. Как вариант, должнику предложат варианты его погашения путем реструктуризации или как-то иначе.

В том случае, если держатель кредитки ничего не сделал для снижения лимита, то следует убедить банк снова его увеличить, а также грейс-период. Если не получится, то можно обратиться за кредитом в другую кредитную организацию.

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