25 февраля 2024, 03:23

Россиянам объяснили, как рассчитать размер пенсии

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Индивидуальный коэффициент поможет выходящим в 2024 году на пенсию россиянам рассчитать размер причитающихся им выплат. Об этом проинформировал Telegram-канал Объясняем.рф.

Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах». Формула подсчета пенсии заключается в умножении индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость, а к полученному результату нужно прибавить фиксированную выплату, которая в этом году составляет 8134,88 рубля.

Ранее сообщалось, что на досрочную пенсию могут претендовать спасатели, пожарные, врачи, педагоги и сотрудники некоторых производств. Также раньше могут уйти на пенсию мужчины и женщины, трудившиеся в тяжелых условиях - на работах с вредными условиями и в горячих цехах. Кроме того, досрочная пенсия полагается работникам полевых геологоразведочных организаций и многодетным матерям.

Пенсия Спасатели Женщины Мужчины
25 февраля 2024, 04:05
Российским пенсионерам пообещали надбавки с 1 марта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российские пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости в два раза. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, доплата в размере 8134,9 рубля устанавливается по одному из двух оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности.

В то же время, пенсионер, получивший ранее первую группу инвалидности, не может рассчитывать на прибавку к пенсии.

Индивидуальный коэффициент поможет выходящим в 2024 году на пенсию россиянам рассчитать размер причитающихся им выплат. Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах».

Пенсия Рубль Пенсионеры Госуслуги
24 февраля 2024, 17:11
Рублю предрекли прохождение «пика налогового периода»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российской валюте придется окунуться в пик налогового периода, но она благополучно справится с этими сложностями к началу весны. Об этом агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он напомнил, что несколько месяцев назад компании-экспортеры столкнулись с сокращением валютной выручки и бизнес стал меньше приводить ее на рынок.

«Рубль оказывается под давлением, потому что остается без мощной опоры», - отметил эксперт.

Аналитик предположил, что трейдеры могут негативно отреагировать на новый санкционный пакет против России, что повлияет на рубль в последнюю неделю февраля. Антонов также спрогнозировал, что цена доллара составит от 93 до 96 рублей, а евро будет торговаться в пределах 99-104 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев указал на скорое укрепление рубля. По его словам, в интервале от нескольких дней до двух недель российская валюта станет котироваться в диапазоне 89-91 за доллар.

Евро Рубль Доллары США Россия Курс валют Бизнес Экономика
24 февраля 2024, 14:39
Морской банк рассказал об изменениях в работе после санкций США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Введенные США санкции никак не повлияют на деятельность Морского банка, так как они коснулись только расчетов в долларах. Об этом сообщил сайт финансовой организации.

В банке добавили, что он не имеет активов в США, которые американская сторона могла бы заблокировать.

«Объем этих [долларовых] расчетов в банке минимальный, и введенные ограничительные меры не отразятся на нашей текущей деятельности», - указали в кредитной организации.

Банк также гарантировал клиентам сохранность всех средств, в том числе находящихся на валютных счетах. Все офисы, банкоматы и сервисы работают в обычном режиме.

Ранее о санкциях против России объявил президент США Джо Байден. Белый дом ввел более 500 экономических ограничений, проинформировал «Царьград».

Санкции затронули сферу закупок, ВПК и другие отрасли.

Под ограничения попали такие российские банки, как ПАО «СПБ Банк», Банк «Авангард», РостФинанс Банк, Модульбанк и другие финансовые организации.

США Банки Доллары США Санкции
24 февраля 2024, 01:00
Минфин США заявил, что санкции не окажут негативного влияния на американскую экономику
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Американская экономика не пострадает от последствий применения санкций в отношении других стран. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.

По его словам, такого мнения придерживается администрация Белого дома. В Вашингтоне также считают, что им удастся сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты.

С точки зрения чиновника, роль доллара «будет определяться мощью нашей экономики». Что касается рестрикций в отношении других государств, то они будут применяться «эффективно, точечно и на многосторонней основе», резюмировал Адейемо.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.

Американская экономика не пострадает от последствий применения санкций в отношении других стран. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.

США Доллары США Санкции Экономика

Новости по теме