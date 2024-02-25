Россиянам объяснили, как рассчитать размер пенсии

Информацию об этом параметре можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах». Формула подсчета пенсии заключается в умножении индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость, а к полученному результату нужно прибавить фиксированную выплату, которая в этом году составляет 8134,88 рубля.

Ранее сообщалось, что на досрочную пенсию могут претендовать спасатели, пожарные, врачи, педагоги и сотрудники некоторых производств. Также раньше могут уйти на пенсию мужчины и женщины, трудившиеся в тяжелых условиях - на работах с вредными условиями и в горячих цехах. Кроме того, досрочная пенсия полагается работникам полевых геологоразведочных организаций и многодетным матерям.