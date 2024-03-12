12 марта 2024, 05:02

Россиянам объяснили, как обойти санкции при расчетах за границей

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Россияне могут рассчитываться за покупки и услуги раскрыли за рубежом, несмотря на введенные Западом санкции. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

«Если поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран», - посоветовал эксперт.

Кузнецов добавил, что это можно сделать и в России, причем об открытии счета нужно предупредить налоговую службу.

Еще вариант - взять с собой наличные. Сумма будет зависеть от того, каким туристом, например, россиянин полетит в Турцию. Если пакетным, то немного, а вот «дикарям» потребуется больше наличности.

И, наконец, третий способ - открыть виртуальную карту в совместном российско-турецком проекте «летим», чтобы расплачиваться в крупных торговых точках. Единственный минус - перевод денег только с комиссией в несколько процентов и отличие курса от официальных показателей.

Если необходимо воспользоваться крупной суммой денег, то можно найти банк, имеющий альтернативные инструменты трансграничных переводов и платежей, добавил Кузнецов.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisenbank International назвала фейком информацию в СМИ об угрозах санкциями со стороны американского Минфина из-за ее работы в России.

Банки Санкции Деньги ФНС РФ Экономика
11 марта 2024, 16:35
Raiffeisenbank рассказал об угрозах санкциями со стороны США
РИА «Новости»
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Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) сообщила, что информация об угрозах санкциями со стороны Минфина США из-за работы банка в России является фейком. Об этом рассказал РБК представитель RBI.

«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными», - указал собеседник агентства.

По его словам, американское казначейство лишь дало понять, что нарушение или обход российских санкций может грозить банкам отключением от финансовой системы США.

Представитель RBI также отметил, что членов правления кредитной организации не вызывали в Вашингтон. Он уточнил, что встреча с работником министерства финансов США Анна Моррис состоялась в Вене для того, чтобы обсудить российские санкции «на экспертном уровне». Подобные переговоры проводят с начала спецоперации регулярно, уточнил собеседник.

Информацию об «угрозах» RBI со стороны США опубликовало издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского Минфина. Банку якобы дали понять о проблемах при продолжении бизнеса в России.

США Банки Санкции Россия
11 марта 2024, 12:34
«Инвестиционная палата» займется выкупом замороженных активов
РИА «Новости»
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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций утвердила порядок выкупа замороженных активов у инвесторов. Им займется брокер «Инвестиционная палата», сообщил РБК со ссылкой на Минфин России.

Брокер организует торги, на которых нерезиденты смогут выкупить замороженные иностранные ценные бумаги российских инвесторов. Физлица предъявят свыше 3,5 тысячи биржевых инструментов. Расчеты по сделкам завершат к сентябрю. Правкомиссия 2 февраля утвердила порядок расчета начальной стоимости и условия проведения выкупа.

Президент России Владимир Путин подписал в ноябре указ о дополнительных временных мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что обмен замороженными активами могут произвести в 2024 году. По его словам, проекты необходимых документов уже подготовили.

Минфин РФ Санкции Россия Деньги Экономика
11 марта 2024, 10:26
«Мангазея Плюс» выкупила российские активы Polymetal
РИА «Новости»
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Компания Polymetal International plc завершила сделку по продаже российских активов, которые выкупила «Мангазея Плюс». 100% акций перешли к покупателю, сообщила пресс-служба Polymetal.

Сделку одобрили акционеры. Ее закрыли 7 марта 2024 года. По словам гендиректора Polymetal Сергея Черкашина, состав активов, а также принципы управления и стратегия компания меняться не будут.

«Я уверен в долгосрочной позитивной динамике объемов производства и запасов», - добавил топ-менеджер.

«Полиметалл» - добывающая компания с головным офисом в Санкт-Петербурге. Ее приоритетным направлением считается добыча золота, серебра и других металлов в Карелии.

В феврале FT писала, что Danone решила избавиться от своих российских активов. Их может выкупить компания «Вамин».

Золото Россия
11 марта 2024, 09:11
Иноагентов предложили оставить без страховых вкладов
РИА «Новости»
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Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров призвал исключить средства физических лиц, признанных в России иностранными агентами, из системы страхования вкладов. Его письмо адресовано на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщил RT.

Сейчас ограничения касаются только некоммерческих организаций, включенных в реестр иноагентов. Норму ввели в 2022 году. Мера не распространена на ИП и физических лиц, число которых за последнее время увеличилось вдвое.

В документе Федорова подчеркивается, что данные физлица продолжают получать средства из-за рубежа и ведут антироссийскую деятельность. На фоне этого страхование их вкладов депутат счел нецелесообразным.

Тема со страхованием вкладов стала вновь актуальной после отзыва Центробанком лицензии у QIWI Банка и начала расследования в отношении финансовой организации.

Банки Депутаты

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