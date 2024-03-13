Россиянам объяснили, как избежать долга после погашения кредита

Эксперт указала, что некоторые финансовые организации специально усложняют условия кредитных договоров, прописывая невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. Поэтому гражданам нужно внимательно читать все положения документа перед подписью.

В случае с кредитной картой банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Подобные случаи происходят из-за задолженности в рубль или при начислении пеней после истечения льготного беспроцентного периода.

Третьей причиной Атласкирова назвала «сбои в системе», когда заемщик перестает получать уведомления и СМС от банка. При таком раскладе клиент узнает о задолженности, когда ее размер уже значительно вырастает.

Раннее аналитики провели исследование уровня закредитованности населения в субъектах России. На первых позициях оказались регионы Северного Кавказа.