13 марта 2024, 19:40

Россиянам объяснили, как избежать долга после погашения кредита

РИА «Новости»
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Существуют случаи, когда заемщик может остаться должником банка даже после погашения долга. Об этом юрист Изабелла Атласкирова заявила в интервью агентству «Прайм».

Эксперт указала, что некоторые финансовые организации специально усложняют условия кредитных договоров, прописывая невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. Поэтому гражданам нужно внимательно читать все положения документа перед подписью.

В случае с кредитной картой банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита. Подобные случаи происходят из-за задолженности в рубль или при начислении пеней после истечения льготного беспроцентного периода.

Третьей причиной Атласкирова назвала «сбои в системе», когда заемщик перестает получать уведомления и СМС от банка. При таком раскладе клиент узнает о задолженности, когда ее размер уже значительно вырастает.

Раннее аналитики провели исследование уровня закредитованности населения в субъектах России. На первых позициях оказались регионы Северного Кавказа.

Долги Банки Рубль
13 марта 2024, 19:22
Госдума начала работу над изменениями в Налоговый кодекс
РИА «Новости»
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Госдума и правительство РФ приступили к работе над параметрами прогрессивной налоговой системы. Об этом РИА «Новости» сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», - отметил он.

Депутат поддержал введение прогрессивной шкалы при налогообложении физлиц. По его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% можно применять, начиная с годового дохода в миллион рублей. А вот в отношении компаний необходимо применить «более гибкую систему», добавил Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал введение системы прогрессивного налогообложения в России, но отметил, что этот вопрос требует тщательной проработки.

Госдума РФ Налоги Депутаты Россия Правительство РФ
13 марта 2024, 10:42
Рекламу списания долгов в России решили запретить
РИА «Новости»
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Банковское сообщество предложило запретить рекламу консультантов по личному банкротству. Центробанк и Генпрокуратура обсудили поправки в законодательство, сообщил РБК.

«Банк России, генеральная прокуратура и другие заинтересованные органы в рамках межведомственной рабочей группы обсуждают комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг», - сказал представитель регулятора.

Несколько источников сообщили изданию о просьбе банковского сообщества ограничить продвижение юридических консультаций по личному банкротству, или так называемому списанию долгов. Они предложили внести поправки в закон «О рекламе», так как «раздолжнители» вводили клиентов в заблуждение и нарушали их права.

В России призывали упростить внесудебную процедуру банкротства. Правительство поддержало инициативу.

Генпрокуратура РФ Законы Кредиты Деньги Центробанк
13 марта 2024, 08:03
Путин заявил, что инициативы из послания вписываются в бюджет
РИА «Новости»
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Все озвученные инициативы в рамках послания Федеральному собранию вписываются в бюджет. Вероятно, что власти увеличат расходы на них. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире «Россия 1».

«Все полностью вписывается в бюджетные правила и на самом деле носит достаточно консервативный характер», - прокомментировал глава государства.

Он напомнил, что ряд экспертов уверены в получении больших доходов в бюджет, чем планировалось. На этом фоне может быть пересмотрено финансирование различных инициатив с увеличением расходов на них.

По словам Путина, инициативы охватывают период в шесть лет, а бюджет сверстан на три года - плановый период. При подготовке к посланию просчитывались доходы и расходы по ключевым направлениям на шесть лет, подытожил российский лидер.

Во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил о важности поддержки российских семей с детьми. Он сообщил о новом национальном проекте «Семья».

Бюджет России Россия Владимир Путин Экономика
13 марта 2024, 07:24
«Больше должны отдавать корпорации». Путин призвал изменить систему налогообложения
РИА «Новости»
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Расходы казны на социальные нужны следует обеспечивать за счет налогов крупных корпораций, юридических и физических лиц с высокими доходами. Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выступил за изменение системы налогообложения, сообщило РИА «Новости».

Налоги Владимир Путин Деньги Экономика

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