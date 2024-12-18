18 декабря 2024, 03:53

Россиянам объяснили, что делать при ужесточении условий по кредитке

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Центробанк ужесточил кредитную политику, поэтому некоторые банки начали сокращать грейс-период, снижать лимиты и повышать ставки по кредитным картам. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

«Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте», - сказала она.

Специалист отметила, что банки могут снизить лимит и при неудовлетворительной платежной дисциплине, если минимальные платежи своевременно не вносятся.

Горбунова добавила, что наличие просроченной задолженности по кредитной карте также может быть причиной снижения лимита. И ее следует погасить, чтобы банк не потребовал вернуть всю сумму досрочно, причем с процентами и пени.

По ее словам, можно обратиться в свой банк, если нет возможности выплатить сумму кредита. Как вариант, должнику предложат варианты его погашения путем реструктуризации или как-то иначе.

В том случае, если держатель кредитки ничего не сделал для снижения лимита, то следует убедить банк снова его увеличить, а также грейс-период. Если не получится, то можно обратиться за кредитом в другую кредитную организацию.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил ситуацию с кредитками в России как стратегию по избавлению от проблемных клиентов.

Банки Россия Кредиты Деньги Центробанк
16 декабря 2024, 11:06
В ГД призвали изменить кредитно-денежную политику Центробанка
РИА «Новости»
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал изменить кредитно-денежную политику ЦБ, сделав временную специальную ставку кредитования для стратегических предприятий и отраслей. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства», - сказал он.

Миронов предложил регулятору сформировать условия для кредитования ключевых экономических направлений, которые производят дефицитные товары с большим спросом в государстве.

По мнению председателя партии, спецкредиты нужно выдавать под 3-5% годовых в виде цифровых денег. Это позволит полностью контролировать движение инвестиционных средств.

Ранее клиенты некоторых российских банков сообщили о резком сокращении лимитов по кредиткам. Причиной этого могли стать ограничения ЦБ для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал изменить кредитно-денежную политику ЦБ, сделав временную специальную ставку кредитования для стратегических предприятий и отраслей. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

Банки Россия Деньги Центробанк
16 декабря 2024, 09:26
Россиянам начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
РИА «Новости»
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Клиенты ряда российских банков пожаловались на резкое сокращение лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля. Об этом сообщили «Известия».

Причиной могло стать ограничение Центробанка для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В частности, клиенту Альфу-банка уменьшили кредитную сумму с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. С такой ситуацией также столкнулись держатели кредиток ВТБ.

Источник отметил, что финансовым организациям держать кредитки с бесплатным периодом невыгодно, потому что ставки по потребительским займам уже превышают 30%.

В условиях роста ставок по вкладам банкам приходится подстраиваться - повышать комиссии, либо снижать лимиты по кешбэку или сокращать грейс-период.

Ранее стало известно, что на протяжении последних четырех месяцев российские банки на фоне высоких ставок уменьшают сроки кредитов. Срок кредита в июле в среднем составлял 72 месяца, а к ноябрю сократился до 35 месяцев. Схожую тенденцию заметили в сегменте автокредитования.

Банки Россия Кредиты Деньги
15 декабря 2024, 02:35
В Минэкономразвития подтвердили, что инфляция уже превышает прогноз
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Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза. Корректировку прогноза министерство сделает весной следующего года. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников, его слова привел «Интерфакс».

Как отметил министр, на данный момент инфляция в стране складывается выше намеченной траектории. Поэтому корректировку точно будут проводить в марте–апреле 2025 года, когда министерство получит необходимую статистику для пересмотра прогноза.

Также Решетников рассказал, что высокая волатильность рубля порождается в первую очередь последним пакетом санкций, после которого пришлось заново настраивать механизмы поступления валюты. Также на скачках курса рубля сказалось погашение внешних долгов некоторых компаний.

Министр добавил, что из-за малых размеров валютного рынка, любые мало-мальски крупные сделки сразу же сказываются на курсе рубля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика преобразилась и демонстрирует структурные изменения. Он отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе.

Статистика Долги Рубль Санкции Россия Курс валют Экономика Инфляция
14 декабря 2024, 02:46
В ГД предложили выплачивать 13-ю пенсию. Средства хотят выделять к определенной дате
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Депутаты планируют внести на рассмотрение в Государственную думу России законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Такой законопроект депутаты намерены внести в 2025 году. Тринадцатую пенсию хотят приурочить ко дню рождения пенсионеров. Тот же документ уже предлагали для рассмотрения в 2023 году - его не приняли из-за юридических ошибок. По словам депутата, все замечания были учтены.

Законопроект предусматривает ежегодную единовременную выплату пенсионерам, совпадающую с их днем рождения, подчеркнул Чернышев. Он отметил, что такая мера должна подчеркнуть внимание государства к пожилым людям.

Выплату хотят распространить на все категории пенсионеров. Размер 13-й пенсии будет определен суммой стандартных ежемесячных пенсионных выплат гражданину.

Депутаты не в первый раз заводят речь о 13-й пенсии. Аналогичную инициативу выдвигал глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов еще в 2022 году. Он же, как писала газета РБК , направлял такой проект на отзыв в правительство и в 2021 году.

Пенсии у россиян вырастут уже с января. Также власти анонсировали и новые надбавки по выплатам.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Депутаты Россия

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