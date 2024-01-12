12 января 2024, 07:56

Россиянам назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей — таковы результаты опроса сервиса Superjob. Однако, чтобы добиться пенсии в размере около 50 тысяч рублей, нужно получать зарплату минимум в 120 тысяч, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что согласно Конвенции ООН, частично ратифицированной в России, размер замещения утраченного заработка должен составлять около 40% от зарплаты человека в период, пока он не вышел на пенсию.

«Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате - 120–140 тысяч рублей - уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», - отметила Бессараб.

Пока средняя зарплата россиян не позволяет им получать настолько большую пенсию, констатировала депутат. Тем, кто хочет получать достойные деньги после ухода на покой, собеседница издания посоветовала работать в белую, с полной выплатой страховых взносов.

Среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей - таковы результаты опроса сервиса Superjob. Однако, чтобы добиться пенсии в размере около 50 тысяч рублей, нужно получать зарплату минимум в 120 тысяч, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пенсия Депутаты Зарплаты Деньги
11 января 2024, 17:10
Дефицит бюджета России в 2023 году оценили в 3,24 триллиона рублей
РИА «Новости»
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Дефицит федерального бюджета России в 2023 году составил 3,24 триллиона рублей или 1,9% внутреннего валового продукта. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов.

По предварительной оценке, объем доходов составил 29 123 миллиарда рублей, что на 4,7% выше показателей 2022 года. При этом в части поступления ключевых нефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика.

«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 миллиарда рублей», - сообщили в Минфине.

Дефицит бюджета оценили в 3,24 триллиона рублей. В законе о государственном бюджете на 2023 год дефицит предусматривали на уровне 2,925 триллиона рублей. Это немного превысило ожидания министерства.

В январе 2024 года Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 130,8 миллиарда рублей. Ежедневно ведомство будет продавать валюту и золото на 4,1 миллиарда рублей.

Бюджет России Рубль Доходы Россия
11 января 2024, 14:52
Минфин вернется к продаже валюты по бюджетному правилу
Unsplash
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Минфин передаст на продажу валюты 69,1 миллиарда рублей. Средства направят в период с 15 января по 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 миллиарда рублей», - уточнили в министерстве.

Решение о передаче средств приняли после подсчетов нефтегазовых доходов бюджета за декабрь, которые оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза. Это произошло после корректировки налогового законодательства по акцизу на нефтяное сырье, которое отправляли на переработку.

В январе Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 130,8 миллиарда рублей. Как пояснил РБК, каждый день ведомство будет продавать валюту и золото на 4,1 миллиарда рублей. Центробанк начнет зеркалировать операции и дополнительно торговать валютой еще на 12,6 миллиарда рублей. Поэтому ежедневный объем за первый месяц года составит 16,7 миллиарда.

Рубль Доходы Золото Минфин РФ Центробанк
11 января 2024, 13:56
Россияне набрали кредитов на 16,8 триллиона рублей в 2023 году
РИА «Новости»
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В 2023 году выдачи кредитов в России выросли более чем в 1,5 раза. Банки одобрили населению ссуды на 16,8 триллиона рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Чуть меньше половины новых кредитов пришлось на ипотеку. Россиянам выдали почти два миллиона таких ссуд на 7,85 триллиона рублей, что в 1,6 раза превышает показатели предыдущего года. Объемы выдачи ипотек выросли во второй половине прошлого года. В августе–сентябре на фоне увеличения ключевой ставки люди торопились оформить кредиты под относительно низкий процент.

В сентябре объем продаж в этом сегменте достиг рекордных за всю историю наблюдений 962,4 миллиарда рублей. После изменения условий льготных программ и ужесточения политики ЦБ выдачи ипотеки сократились.

С 1 июля 2024 года в России начнет действовать новый порядок погашения платежей по кредитам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Рубль Россия Кредиты Ипотека
11 января 2024, 13:11
Экономический импульс. Как Россия достигнет роста ВВП до 4% за год
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны по итогам года будет больше 4%. Это самая высокая планка прогнозов по росту валового внутреннего продукта России, заявил в интервью «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота. И ее можно достичь.

«Если мы посмотрим на предварительные прогнозы экономического роста России на 2024 год, то увидим, что там достаточно серьезное расхождение между прогнозом Банка России и прогнозом Минэкономразвития. Минэкономразвития примерно два раза оптимистичней», - сказал Бархота.

Однако планки роста ВВП до 4% вполне можно достичь. Эксперт обратил внимание, что в 2022–2023 годах внешняя конъюнктура была тоже не самая благоприятной.

«Речь идет о ценах на энергоносители и некоторых проблемах с экспортом продукции, в том числе готовой, из России. Как раз в 2024 году может быть некое сочетание более благоприятствующих факторов. Во-первых, внешнеэкономическая конъюнктура будет более благоприятной, энергоносители будут себя чувствовать более уверенно. Во-вторых, внутренний спрос будет поддерживаться высоким уровнем занятости, который характерен вообще для нашей хозяйственной системы», - пояснил специалист.

Во всем нужен баланс Бархота добавил, что достаточно серьезный импульс для развития экономики дает развитие оборонно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что в цепочку кооперации включены многие смежные отрасли: начиная от металлургии и химической промышленности, заканчивая торговлей и даже потребительским сектором.

«В то же время благодаря сбалансированному подходу в части финансовой политики, по мере замедления инфляции у нас есть определенные осторожные надежды на рост доходов домашних хозяйств. Отсюда и рост потребления», - сказал эксперт финансового рынка.

Антироссийские санкции не сработали Собеседник «360» напомнил, что с начала введения серьезных санкций против России прошло два года. За это время экономическая система во многом приспособилась и адаптировалась к ситуации.

«Мы можем говорить о том, что в текущий момент вектор развития экономики проходит уже во многом по автономному пути и в меньшей степени зависит от контрактов с нашими партнерами, особенно предыдущими. Это позволяет надеяться на более серьезные темпы экономического роста и сбалансированного развития как по линии производителей, то есть бизнес-сектора, так и по линии домашних хозяйств», - заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что значительные меры Центробанка и правительства России нацелены на подавление инфляции. Президент заверил, что повышенная ключевая ставка регулятора носит временный характер.

Санкции Россия Владимир Путин Экономика Инфляция ВВП

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