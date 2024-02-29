Россиянам назвали плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой

В депозитах с плавающей доходностью процент зависит от ключевой ставки Центробанка. Такие вклады не придется закрывать при изменении ключевой ставки, чтобы открыть депозит на новых условиях. Это дает клиентам определенное удобство.

«Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать „ручное управление“», - предупредил Кузнецов.

Эксперт предположил, что вклады с плавающей ставкой будут выбирать состоятельные клиенты, которые ценят свое время и удобство больше, чем деньги.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что банк ВТБ запустит вклады с доходностью, привязанной к ключевой ставке Центробанка.

Главное достоинство вклада с плавающей ставкой - удобство для вкладчика. Но доходность по таким депозитам может быть ниже. Об этом предупредил доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью агентству «Прайм».