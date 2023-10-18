Россиянам назвали ошибки, которые могут привести к переплате при досрочном погашении ипотеки

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Чаще всего к переплатам приводит невнимательное отношение к условиям кредитной организации. Заемщики зачастую вносят сумму на досрочное погашение, забывая про текущий платеж. В итоге списывается только он, остаток средств остается на счете. При следующем списании, если денег на кредитном счете не хватит, образуется просрочка и штрафы.

Вторая наиболее распространенная ошибка - заемщики забывают уведомить банк о досрочном погашении. Эксперт рекомендовала производить досрочное погашение в дату очередного платежа, это зависит от условий о преимущественном погашении процентов, которое часто содержится в ипотечном договоре.

Чтобы избежать ошибок, перед полным досрочным погашением необходимо запросить у банка сумму, а перед частичным погашением - уточнить условия договора.

В Москве и Подмосковье объем ипотечных кредитов вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банки Московского региона с начала года предоставили ипотечные кредиты на общую сумму 166,1 миллиарда рублей.