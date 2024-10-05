Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

«В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», - подчеркнул он.

Аксаков посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности в размере расходов на два-три месяца. Деньги можно внести на вклад, с которого их можно снять в любой момент. Решаться на инвестирование денег на фондовый рынок стоит, если есть знания о том, как он работает. На финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери, предупредил депутат.

Этой осенью вклады стали не только одним из самых надежных инструментов хранения денег, но и обеспечили неплохую доходность. Сейчас процентные ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции, что позволяет сохранить покупательскую способность сбережений.

Рублевые вклады - самый надежный инструмент для хранения сбережений. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.