Россиянам назвали лучшее время для покупки валюты в банках

Собеседники агентства подчеркнули, что обмен или покупку валюты лучше всего проводить в период с 10:00 до 17:00, когда идут торги. Банки в этот момент выставляют собственные курсы, ориентируясь на данные биржи.

Как пояснили в «Тинькофф», банковский курс доллара выше на 1%, а евро - на 3%.

После закрытия торгов банки расширяют спред между покупкой и продажей. Это называется «ночной курс», который действует до следующего дня.

«На этот период банк страхуют свои валютные риски, так как совершенные в этот период клиентами операции перекрываются банком на бирже следующим днем по заранее неизвестному курсу», - пояснили в банке «Зенит».

В минувшую пятницу курсы доллара и евро резко пошли вниз после объявления о повышении к лючевой ставки Центробанком России до 15%. Доллар опустился до 92,74 рубля, курс евро к середине дня колебался на уровне 97,83 рубля. Но к закрытию европейская валюта смогла отыграть потерянные позиции до 99,58 рубля.