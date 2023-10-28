28 октября 2023, 18:08

Россиянам назвали лучшее время для покупки валюты в банках

РИА «Новости»
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Курс иностранных валют в российских банках становится самым выгодным во время работы Московской биржи. Клиенты банков могут купить иностранные деньги по курсу, который максимально приближен к биржевому. Об этом со ссылкой на пресс-службу банков «Зенит» и «Тинькофф» сообщило РИА «Новости».

Собеседники агентства подчеркнули, что обмен или покупку валюты лучше всего проводить в период с 10:00 до 17:00, когда идут торги. Банки в этот момент выставляют собственные курсы, ориентируясь на данные биржи.

Как пояснили в «Тинькофф», банковский курс доллара выше на 1%, а евро - на 3%.

После закрытия торгов банки расширяют спред между покупкой и продажей. Это называется «ночной курс», который действует до следующего дня.

«На этот период банк страхуют свои валютные риски, так как совершенные в этот период клиентами операции перекрываются банком на бирже следующим днем по заранее неизвестному курсу», - пояснили в банке «Зенит».

В минувшую пятницу курсы доллара и евро резко пошли вниз после объявления о повышении к лючевой ставки Центробанком России до 15%. Доллар опустился до 92,74 рубля, курс евро к середине дня колебался на уровне 97,83 рубля. Но к закрытию европейская валюта смогла отыграть потерянные позиции до 99,58 рубля.

Евро Банки Доллары США Россия Курс валют Курс доллара Курс евро
29 октября 2023, 04:26
IT-специалист назвал переводы, из-за которых могут заблокировать банковскую карту
Freepik
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Искусственный интеллект может заблокировать банковскую карту за нетипичные операции клиента. А вот сообщения о назначении перевода никакой роли для ИИ не имеют. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Наиболее частая и веская причина для блокировки карты - регулярное снятие крупных сумм, особенно, сразу после зачисления денег.

По словам эксперта, выводы о безопасности той или иной операции искусственный интеллект делает на основе математических моделей. Для подозрительных или нетипичных операций может потребоваться дополнительная проверка.

Переводы между людьми, связанными родственными или рабочими отношениями, скорее всего, не вызовут подозрений системы, в отличие от переводов незнакомцам. При этом строка «назначение платежа» не имеет особенного значения для искусственного интеллекта.

Ранее стало известно о новом способе мошенничества с банковскими картами. Юрист Иван Соловьев рассказал, что злоумышленники под видом сотрудников сотового оператора уговаривают свою жертву перезаключить договор на использование номера телефона. В ходе разговора мошенник узнает у собеседника код из СМС и убеждает пройти по ссылке, после чего получает доступ к карте жертвы и ее аккаунту на «Госуслугах».

Банки Мошенничество Деньги
28 октября 2023, 19:09
Россиянам объяснили, когда нужно платить налог за банковские вклады
РИА «Новости»
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В России сняли мораторий на банковские вклады, которые превышали установленный лимит. Ранее их не облагали налогом на прибыль, какой будет ситуация сейчас, объяснил «Российской газете» член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что сумму налога рассчитывают по ключевой ставке Банка России, которая составляет 15%. Если умножить это число на один миллион рублей, то получится порог.

«Уплатить налог в этом году придется тем, кто заработает на депозите свыше 150 000 рублей», - сказал он.

Налог стандартный - 13%, уточнил Чаплин. Парламентарий также обратил внимание, что налог не распространяется на вклады с процентной ставкой менее 15%, а также на доходы по счетам эскроу.

С учетом недавнего повышения ключевой ставки , размещать вклады в российских банках будет выгодно. За год можно будет существенно заработать, добавил депутат.

Банки Россия Налог на проценты по вкладам в России Центробанк
28 октября 2023, 09:00
Экономисты объяснили, как повышение ключевой ставки скажется на жизни россиян
РИА «Новости»
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Повышение Центробанком ключевой ставки до 15% повлияет на укрепление курса рубля, рынок ценных бумаг и сферу российской недвижимости. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

«Облигации с фиксированным купоном просядут в цене», - указал руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов.

По его словам, ставка по «длинным» облигациям ОФЗ может увеличится с 12,5% до 13% годовых. Это прекрасный шанс для инвесторов, чтобы заработать на росте такого рода облигаций.

При этом повышение ключевой ставки не затронет акции российских компаний, так как их стоимость зависит от внешних факторов, указал Рогов.

В свою очередь, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что изменение уровня ключевой ставки скажется на росте дисконта при продаже недвижимости на вторичном рынке. Он подчеркнул, что собственники начнут снижать цену или пережидать период высоких ставок, сдавая жилье в аренду.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин указал на положительное воздействие повышения ставки на рубль. По его словам, увеличение показателя до 15% годовых укрепит курс российской валюты и снизит доллар до 92,65 рубля.

В пятницу, 27 октября, ЦБ заявил об увеличении ключевой ставки с 13% до 15%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина указала на вероятный рост показателя из-за отсутствия устойчивого замедления инфляции. В дальнейшем регулятор будет следить за внутренними и внешними рисками, а также за поведением финансовых рынков.

Рубль Доллары США Недвижимость Деньги Центробанк
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк

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