Россиянам напомнили новые правила двойной индексации пенсий в 2025 году

Двойная индексация касается пенсионеров по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Первая индексация пройдет по новым правилам 1 февраля, ее размер составит 4,5%. Вторая индексация - в апреле на 2,5%.

Иванова-Швец пояснила, что эти цифры примерные, окончательный размер индексации будет зависеть от инфляции в 2024 году.

«Еще одно изменение - пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам», - заключила доцент.

Если в справке о назначенных выплатах отсутствуют данные о трудовой деятельности, для перерасчета пенсии нужно обратиться в Социальный фонд. Перерасчет может быть необходим и в случае возникновения обстоятельств, влияющих на размер пенсии.