16 декабря 2024, 09:26

Россиянам начали резко сокращать лимиты по кредитным картам

РИА «Новости»
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Клиенты ряда российских банков пожаловались на резкое сокращение лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля. Об этом сообщили «Известия».

Причиной могло стать ограничение Центробанка для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В частности, клиенту Альфу-банка уменьшили кредитную сумму с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. С такой ситуацией также столкнулись держатели кредиток ВТБ.

Источник отметил, что финансовым организациям держать кредитки с бесплатным периодом невыгодно, потому что ставки по потребительским займам уже превышают 30%.

В условиях роста ставок по вкладам банкам приходится подстраиваться - повышать комиссии, либо снижать лимиты по кешбэку или сокращать грейс-период.

Ранее стало известно, что на протяжении последних четырех месяцев российские банки на фоне высоких ставок уменьшают сроки кредитов. Срок кредита в июле в среднем составлял 72 месяца, а к ноябрю сократился до 35 месяцев. Схожую тенденцию заметили в сегменте автокредитования.

Банки Россия Кредиты Деньги
15 декабря 2024, 02:35
В Минэкономразвития подтвердили, что инфляция уже превышает прогноз
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Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза. Корректировку прогноза министерство сделает весной следующего года. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников, его слова привел «Интерфакс».

Как отметил министр, на данный момент инфляция в стране складывается выше намеченной траектории. Поэтому корректировку точно будут проводить в марте–апреле 2025 года, когда министерство получит необходимую статистику для пересмотра прогноза.

Также Решетников рассказал, что высокая волатильность рубля порождается в первую очередь последним пакетом санкций, после которого пришлось заново настраивать механизмы поступления валюты. Также на скачках курса рубля сказалось погашение внешних долгов некоторых компаний.

Министр добавил, что из-за малых размеров валютного рынка, любые мало-мальски крупные сделки сразу же сказываются на курсе рубля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика преобразилась и демонстрирует структурные изменения. Он отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе.

Статистика Долги Рубль Санкции Россия Курс валют Экономика Инфляция
14 декабря 2024, 02:46
В ГД предложили выплачивать 13-ю пенсию. Средства хотят выделять к определенной дате
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Депутаты планируют внести на рассмотрение в Государственную думу России законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Такой законопроект депутаты намерены внести в 2025 году. Тринадцатую пенсию хотят приурочить ко дню рождения пенсионеров. Тот же документ уже предлагали для рассмотрения в 2023 году - его не приняли из-за юридических ошибок. По словам депутата, все замечания были учтены.

Законопроект предусматривает ежегодную единовременную выплату пенсионерам, совпадающую с их днем рождения, подчеркнул Чернышев. Он отметил, что такая мера должна подчеркнуть внимание государства к пожилым людям.

Выплату хотят распространить на все категории пенсионеров. Размер 13-й пенсии будет определен суммой стандартных ежемесячных пенсионных выплат гражданину.

Депутаты не в первый раз заводят речь о 13-й пенсии. Аналогичную инициативу выдвигал глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов еще в 2022 году. Он же, как писала газета РБК , направлял такой проект на отзыв в правительство и в 2021 году.

Пенсии у россиян вырастут уже с января. Также власти анонсировали и новые надбавки по выплатам.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Депутаты Россия
13 декабря 2024, 10:39
Правила расчета зарплаты изменятся в декабре
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В декабре и январе зарплаты сотрудников рассчитываются по особой схеме. Подробно об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Если выдача аванса или основной части зарплаты выпадает на выходной, то деньги должны выплатить строго в будний день, предшествующий этой дате. В этом году выходной придется на 29 декабря, поэтому аванс придет россиянам не позднее 28-го числа.

Если сотрудник должен получить зарплату с 1 по 8 января, то окончательный расчет производится до 28 декабря. То есть аванс работники получают в обычное время, а зарплату раньше - до начала новогодних каникул.

«Однако работодатель имеет право перечислить всю сумму оклада заранее, если у него возникло такое желание. И некоторые компании так и поступают, выдавая зарплату за декабрь перед праздниками, так как в праздничный месяц всех нас ожидает много трат», - объяснила Санина.

Зарплаты курьеров в Москве могут взлететь до 300 тысяч рублей в месяц на новогодних праздниках. В столице ощущается острая нехватка кадров, и работодатели готовы платить курьерам крупные суммы.

Праздники Работа Зарплаты
13 декабря 2024, 02:34
Стали известны планы Центробанка по обновленным банкнотам
РИА «Новости»
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Российский центральный банк обновит банкноты номиналом 10, 50 и 500 рублей. Информация об этом разместила пресс-служба регулятора на официальном сайте ведомства.

В разработке дизайна примут участие эксперты, а также будет учитываться мнение граждан, полученное через народное голосование.

12 декабря завершился этап голосования за символы для купюры номиналом 1000 рублей. По итогам лидером стал пассажирский теплоход «Метеор». Новый дизайн этой банкноты планируют представить к концу 2025 года.

Сроки выпуска обновленных купюр 10, 50 и 500 рублей при этом регулятор перенес с 2025-го на 2028 год. Это решение Центробанк объяснил изменением подхода к разработке банкнот.

В обороте новые купюры также появятся не сразу. Какое-то время уйдет на адаптацию банкоматов.

Ранее новые пятитысячные банкноты начали вводить в оборот в России. Первые такие купюры появились в Алтайском и Пермском краях.

Банки Рубль Россия Центробанк

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