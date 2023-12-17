17 декабря 2023, 09:22

Россиянам дали рекомендации по кредитам после увеличения ставки ЦБ

РИА «Новости»
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Российским заемщикам следует не брать кредиты в ближайшее время и дождаться снижения ставок до 7-9%. Об этом «Газете.ru» заявил экономист Дмитрий Осянин.

Эксперт напомнил, что после повышения ключевой ставки банки начали поднимать ставки по депозитам и кредитам. По мнению Осянина, россиянам сейчас выгодно открывать вклады, но с кредитами стоит повременить.

Он предположил, что существенное понижение ставок по кредитам произойдет нескоро. Экономист добавил, что на 1 декабря 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам составила 20,4% годовых. Он спрогнозировал дальнейшее повышение рыночной ставки до 20-21%.

Ранее Банк России увеличил ключевую ставку до 16%. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, эта мера никак не скажется на уровне инфляции. Экономист подчеркнул, что по-настоящему повлиять на ситуацию сможет ФАС. Он назвал мифом и «теоретическим заблуждением» теорию о связи между высокой ключевой ставкой и уровнем инфляции.

Кредиты Центробанк Экономика
11 декабря 2023, 23:26
Центробанк определил порядок продажи заблокированных иностранных активов
РИА «Новости»
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Совет директоров Центробанка определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который позволит российским инвесторам продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за деньги со счетов типа «С». Об этом сообщили на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что торги могут запустить после того, как правительственная комиссия утвердит условия и правила их проведения. После этого управляющие компании паевых инвестиционных фондов должны будут проинформировать своих клиентов о начале торгов.

Ранее Минфин России предоставил инвесторам право вести переговоры по обмену заблокированных зарубежных активов. Замглавы ведомства Иван Чебесков заявил, что у прямых контактов с регуляторами нет перспектив.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов зарубежных инвесторов на заблокированные за границей средства россиян. Такая мера поможет попавшим под санкции гражданам РФ.

Деньги Центробанк
07 декабря 2023, 15:44
Путин заявил о рекордных объемах кредитования в России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», который проходит в Москве, заявил, что банковская система страны адаптировалась к санкционной политике Запада. По словам главы государства, она даже вышла на рекордные объемы кредитования.

«Некоторые эксперты пророчили, что из-за санкций наши банки перестанут развиваться. Однако вместо этого банковский сектор повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы кредитования», - сказал он.

Владимир Путин
07 декабря 2023, 15:19
Путин оценил решения ЦБ по ключевой ставке
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» прокомментировал ситуацию вокруг ключевой ставки, установленной Центробанком на уровне 15%. По его словам, продолжаются дискуссии о ключевой ставке, но цифры показывают выбор нужного направления развития.

«В целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны все-таки находится и выстраивается в целом, в правильном направлении», - сказал глава государства.

Владимир Путин Центробанк
06 декабря 2023, 10:46
Новая сеть магазинов вернет в Россию продукцию Adidas и Reebok
Unsplash
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Продажи Adidas и Reebok в России возобновят официально. Дистрибутор импортных спортивных брендов Lestate выставит их одежду и обувь в сети магазинов ASP. Первая точка откроется в Москве, сообщил «Коммерсант».

Lestate уже вернул в Россию продукцию Nike , а теперь возобновит продажи Adidas и Reebok. Руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров заявил, что их одежда и обувь появится в магазинах сети ASP. Первый в ближайшие дни откроют в московском аутлете «Белая Дача».

Известные спортивные бренды ушли из России в 2022 году. Из-за этого Adidas только за один квартал недополучил более 100 миллионов евро выручки.

«Известия» сообщали, что компания сдаст часть своих площадей в субаренду.

Reebok продал российскую сеть турецкому холдингу FLO Retailing , который обещал открыть прежние точки под новым названием.

Магазины Бизнес Котельники

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