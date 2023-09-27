Россиян с зарплатой меньше 30 тысяч рублей предложат освободить от НДФЛ
Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о введении нулевой ставки налога на доходы физлиц в России для тех, чей заработок не превышает 30 тысяч рублей. Лидер фракции Леонид Слуцкий сообщил об этом «Известиям».
«Считаем, что облагать налогом людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, недопустимо. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан», - объяснил он.
Отмена НДФЛ для людей с доходом до 30 тысяч рублей в месяц, по мнению депутатов, поддержит наименее защищенные слои населения. Законопроект получил в июне положительный отзыв правительства, и 27 сентября его внесут в Госдуму.
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