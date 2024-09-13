13 сентября 2024, 08:56

Россиян предупредили о трех популярных у мошенников схемах с удаленным доступом

pxhere.com
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В июле и августе мошенники использовали три схемы с удаленным доступом, чтобы похищать деньги и личные данные россиян. Об этом РИА «Новости» рассказали в ВТБ.

Во всех трех случаях пользователей просили установить на смартфон замаскированные под официальные приложения компаний или госпорталов. После этого мошенники получали доступ к личным данным человека.

Самым популярным сценарием, по данным специалистов ВТБ, стали звонки под видом сотрудников «Госуслуг». Лже-работники предлагали россиянам обновить данные и установить «специальную программу».

Вторая схема связана со звонками от сотрудников «Мосэнерго». Мошенники просили скачать приложение для замены счетчиков и запрашивали sms-код, чтобы якобы оформить заявку.

Третья схема - обман через «Авито». Лже-покупатели просили продавцов показать товар во время звонка через WhatsApp, а для входа отправляли фишинговые ссылки. Мошенники таким образом получали доступ к устройству жертвы.

Ранее в ВТБ сообщили, что приложение банка будет блокироваться при подозрении на доступ мошенников. Для этого в онлайн-банке введут «режим чтения».

Банки Мошенничество
12 сентября 2024, 10:26
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
РИА «Новости»
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Ведущие российские банки повышают ставки по вкладам в преддверии заседания совета директоров Центробанка. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, ВТБ увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, а Альфа-банк поднял ставки для впервые открытых трехлетних вкладов до 21%.

Сбербанк накануне увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. Однако, чтобы получить такую выгоду, нужно положить на счет не менее 100 тысяч рублей, которые раньше не размещались на счетах банка, и не снимать их оттуда три года.

Заседание совета директоров Центробанка состоится 13 сентября. Предполагается, что на нем вновь изменят ключевую ставку.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал о взаимосвязи между темпами роста инфляции и изменением ключевой ставки.

Банки Деньги Центробанк Инфляция
09 сентября 2024, 13:24
Минэнерго предрекло падение прибыли угольной отрасли в 15-17 раз
РИА «Новости»
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Курсовая экспортная пошлина привела к резкому снижению прибыли угольной отрасли, к концу года она может упасть в 15-17 раз. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

Глава Минэнерго объяснил, что вводили пошлину из-за снижения курса рубля, чтобы изымать сверхприбыль у экспортеров. Однако уголь на мировых рынках сегодня стоит дешево, из-за этого прибыль угольной отрасли до налогов за первое полугодие упала на 97%.

Он призвал взвешенно донастроить налогообложение, чтобы поддержать российские компании, оказавшиеся под санкциями. Также, по его словам, необходимо расширять транспортную инфраструктуру и оптимизировать грузопотоки, ради чего министерство активно сотрудничает с РЖД.

Ранее Минприроды сообщило, что Россия обеспечена запасами угля более чем на 100 лет.

Экспорт Топливо Налоги Промышленность
09 сентября 2024, 04:27
Россиянам напомнили новые правила двойной индексации пенсий в 2025 году
Freepik
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Пенсия в 2025 году будет индексироваться два раза. О новых правилах в интервью агентству «Прайм» напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Двойная индексация касается пенсионеров по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Первая индексация пройдет по новым правилам 1 февраля, ее размер составит 4,5%. Вторая индексация - в апреле на 2,5%.

Иванова-Швец пояснила, что эти цифры примерные, окончательный размер индексации будет зависеть от инфляции в 2024 году.

«Еще одно изменение - пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам», - заключила доцент.

Если в справке о назначенных выплатах отсутствуют данные о трудовой деятельности, для перерасчета пенсии нужно обратиться в Социальный фонд. Перерасчет может быть необходим и в случае возникновения обстоятельств, влияющих на размер пенсии.

Пенсия Пенсионеры Правила Инфляция
06 сентября 2024, 18:35
Минфин России объявил о начале замещения суверенных евробондов
РИА «Новости»
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Минфин России запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций. Речь идет о государственных облигациях, стоимость которых указана в иностранной валюте.

«Замещению подлежат еврооблигации России лиц, являющихся держателями еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября 2024 года», - сообщили в пресс-службе.

В прошлом году российских эмитентов евробондов обязали выпустить замещающие облигации. Объем замещающих ценных бумаг должен совпадать с объемом еврооблигаций, по которым эмитент не выполнил обязательства.

До этого российским инвесторам помогли вернуть активы на три триллиона рублей. Центробанк рассматривал различные варианты возвращения средств.

Минфин РФ Россия Деньги

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