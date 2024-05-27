27 мая 2024, 20:22

Россиян предупредили о существенном подорожании земляники

Freepik
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Нагрянувшие в мае морозы лишат россиян земляники — из-за заморозков цена на ягоду вырастет на 100%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Нагрянувшие в мае морозы лишат россиян земляники - из-за заморозков цена на ягоду вырастет на 100%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, стоимость килограмма земляники может достичь шести тысяч рублей. Заморозки уничтожили в центральных районах России до 90% урожая. Такая информация пришла из Курской, Липецкой и Брянской областей. Поставщики планируют повысить цену вдвое, сообщил Telegram-канал.

Из-за повышения цены на ягоды вырастет стоимость десертов, для изготовления которых используют землянику, добавили журналисты.

Глава Ягодного союза России Ирина Козий рассказала, что больше всего майские заморозки ударили по тем культурам, которые в период заморозков цвели.

Еда Россия Погода Экология
27 мая 2024, 13:36
Хинштейн потребовал национализировать акции оператора связи «Уфанет»
Global Look Press
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Совладельцы башкирского оператора связи «Уфанет» решили продать 60% акций. Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать сделку, чтобы передать активы в собственность государства, сообщил «Коммерсант».

Мажоритарные акционеры Марат Ахметшин и Марат Фаттахов решили продать 60% акций стоимостью шесть миллиардов рублей. Хинштейн выступил против сделки. Он напомнил, что «Уфанет» имела лицензии ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в сфере шифрования , защиты информации и криптографии. По его мнению, компания имеет стратегическое значение.

Акционеры обратились в ФАС за одобрением сделки, и депутат попросил главу ФАС Максима Шаскольского заморозить процесс. Одновременно Хинштейн предложил прокуратуре инициировать национализацию выставленного на продажу пакета акций.

В России завершилась национализация «Макфы» и связанных с ней компаний. Ее акции перешли Росимуществу.

Башкирия ФАС России Бизнес Экономика
27 мая 2024, 12:43
Отечественные верфи сравнили с экскурсией в исторический музей
РИА «Новости»
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил с экскурсией в исторчисекий музей состояние российских верфей. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке».

В пошлом году ВТБ получил в доверительное управление на пятилетний срок 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Костин занял пост председателя совета директоров компании. Он отметил, что посетил все предприятия.

«Это как экскурсии в исторический музей: вот это построено при царе таком-то, это - при императоре таком-то. Ну, ребята, чему радоваться?» - высказался он.

По его словам стране нужны современные верфи, сегодня судостроение имеет абсолютно другие технологии. Также он прокомментировал ситуацию в компании. Костин уточнил, что претензии властей страны к прошлому руководству корпорации связаны с выпуском изначально убыточной продукции. Он добавил, что сейчас компания не допустит того, чтобы закрывать дыры ОСК посредством денег правительства.

Музеи Интервью Деньги Андрей Костин
27 мая 2024, 08:29
Мошенники начали обманывать россиян при обращении в банки Турции
Unsplash
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В Турции участились случаи мошенничества при открытии счетов в банках. Злоумышленники в соцсетях предлагали россиянам помощь, а в результате присваивали их деньги, сообщил источник РИА «Новости».

Представитель одного из частных турецких банков рассказал, как некоторые россияне попадались на уловки мошенников. Открытие счета занимало не менее трех дней, так как происходило под усиленным контролем головных офисов. Он сообщил, что одним из главных требований к потенциальным клиентам стало наличие неснимаемого депозита на сумму 10 тысяч долларов.

«Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан России, обещая им простой способ открытия счета без вида на жительства и права на работу со „стопроцентной гарантией“», - сказал он.

Собеседник агентства призвал россиян не верить обещаниям и лично обращаться в банки за открытием счета. Он заявил, что при наличии документов иностранцев обслужат как частные, так и государственные кредитные организации.

Из-за давления США переводы между Россией и Турцией осложнились, некоторые турецкие банки отказались принимать платежи. Страны Запада пригрозили местным компаниям вторичными санкциями.

Турция Банки Мошенничество Деньги
27 мая 2024, 03:11
Юрист объяснил, как поделиться пенсией с родителями
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм», что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.

Поправку в закон «О страховых пенсиях» в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Инициатива предполагает, что работающие россияне смогут передать не более двух коэффициентов в год: либо по одному каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.

Юрист объяснил, что за год работающий россиянин может накопить максимум 10 страховых коэффициентов. Для этого он должен получать «белую» зарплату более185 тысяч рублей. А если человек получает 40-50 тысяч рублей, то все его заработанные коэффициенты будут уходить родителям, а в старости он сам столкнется с трудностями.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана, обещая своим жертвам перерасчет пенсии.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм» , что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.

Пенсия Рубль Законы Россия Зарплаты

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