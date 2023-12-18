Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» пожаловалась в адрес Минэкономразвития на новые требования Минприроды в 2024 году. Ставку экологического сбора повысят в 2,2 раза, до 59,4 тысячи рублей за тонну, а норматив утилизации такой продукции увеличат с 15% до 25%.

Производители заявили, что это спровоцирует рост цен, особенно на крупную бытовую технику. Например, экологический сбор для стиральной машины Candy Smart CS34 повысится с 240 до более 900 рублей. Налоговая нагрузка компаний, по подсчетам «РАТЭК», увеличится в 3,7 раза. Ассоциация попросила отложить пересмотр экосбора.

Представитель Минприроды заявил изданию, что техника подорожает незначительно, в некоторых случаях до 1%. В министерстве заявили, что ставки не пересматривали последние восемь лет.

Повышение экосбора скажется на стоимости коробок , заявила директор по маркетингу и коммуникациям АО «Упаковочные системы» Елена Шуляк. По ее информации, ставку увеличат в 37 раз.