Россиян предупредили о риске банковских вкладов с высокими ставками

Обычно речь идет о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью. Самой неприятной может стать ситуация при досрочном снятии денег, когда банк вернет лишь выкупную сумму. Она, как правило, составляет 50% от вложенных средств. При накопительном страховании необходимо регулярно вносить средства, иначе банк расторгнет договор.

Еще один рискованный вариант - вклад в драгоценные металлы. Цены на этот ресурс тоже подвержены инфляции. К тому же такие счета не входят в систему страхования. В случае банкротства банка вернуть деньги будет сложно.

Центробанк еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь оно действует до 9 сентября 2024 года.