Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога до 1 декабря
До 1 декабря россияне должны уплатить налог на недвижимость. В противном случае Федеральная налоговая служба начислит пени, заявил RT редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.
«ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России», - сказал он.
Специалист подсчитал, что при ключевой ставке в 15% и долге на сумму 10 тысяч рублей придется заплатить по 50 рублей за каждые 10 дней просрочки. Алексей Лоссан напомнил, что налог на недвижимость нужно уплатить до 1 декабря.
Собранные деньги отправят не в федеральный, а бюджет субъекта. Размер налога определит региональное отделение ФНС. Россиян обяжут заплатить за квартиру, жилой дом, комнату, машиноместо, гараж, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства и другие помещения. Алексей Лоссан заявил, что общее имущество в многоквартирных домах налогом не облагается.
Кроме имущественного россиянам предстоит уплатить транспортный и земельный налоги. Последний начислят по ставке 0,3% от кадастровой стоимости.