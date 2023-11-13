Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога до 1 декабря

Назван срок завершения расчетов по заблокированным сделкам СПБ Биржи

Попавшая под американские санкции СПБ Биржа завершит расчеты по заблокированным сделкам до 13 ноября. Об этом заявил глава торговой площадки Евгений Сердюков в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале биржи.

Он напомнил, что владельцы ценных бумаг пытались продать их в день введения санкций и успели провести несколько сделок.

Действующий на СБП Бирже механизм разрешал использование метода «лучшей цены». Это ситуация, когда стоимость одной из акций на других международных площадках становилась комфортной для покупки или продажи, а российская площадка связывалась с иностранными посредниками для оформления сделки.

Но после введения санкций Минфина США иностранные биржи мгновенно остановили сотрудничество с СБП Биржей и потребовали от них провести комплаенс (проверку соблюдения введенных ограничений по последним сделкам).

Для этого российской площадке нужна была полная информация о расчетах со стороны зарубежных бирж. Поэтому площадка приостановила торги. Необходимые данные пришли только в минувший четверг, 9 ноября.

«Мы запустили процедуру поставки и расчетов между участниками рынка. В то же время у нас накопилась очередь из нескольких не рассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник, [13 ноября]», - заявил Сердюков.

Он добавил, что расчеты удастся провести только по сделкам, проводимым до введения ограничений.

Санкт-Петербургская биржа попала под блокирующие санкции США в конце прошлой недели. Это была последняя российская площадка для торговли иностранными ценными бумагами. На время приостановки работы на бирже сменился генеральный директор. Вместо Романа Горюнова пришел Евгений Сердюков. В своем первом заявлении он подчеркнул, что добьется разблокировки ценных бумаг своих клиентов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя санкции против СПБ биржи, отметила, что под блокировку попали прежде всего активы профессиональных инвесторов , имеющих официальное разрешение регулятора.

Руководитель ЦБ добавила, что неоднократно предупреждала о риске торговли иностранными акциями, поэтому доступ для новичков биржевого рынка ограничили.