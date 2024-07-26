Россиян предупредили о подорожании строительства частных домов

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Внедрить стандарт пришлось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на возведение частных домов. Новые правила защитят клиентов и банки от некачественного строительства.

Введение «зеленых» норм приведет к подорожанию возведения частных домов на 5-10%. Однако экономия при последующей эксплуатации составит 50-60%. С рынка уйдут недобросовестные застройщики, которые предлагают менее качественные материалы и дома.

Доктор экономических наук Игорь Костиков ранее призвал усилить антимонопольный контроль за тарифами и ценами в строительстве.

По данным ЦБ, в июне выдача кредитов на покупку жилья в России выросла на 44% по сравнению с маем. Многие стремились успеть приобрести недвижимость на выгодных условиях, сообщил RT.