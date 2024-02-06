Россиян предупредили о подорожании шоколада почти на треть

Крупнейший поставщик плодов шоколадного дерева с плантаций Южной Америки, Западной Африки и производства в Европе сообщил журналистам, что во всем мире сократилась переработка бобов. В Азии ее уровень упал на 5%, в США - на 3%, в странах Евросоюза на 2,5%. Одновременно с этим случился неурожай, собрали на 36% меньше какао-бобов.

Цены на сырье резко подскочили. На бирже тертый какао подорожал до 6845 евро за тонну, какао-порошок - до 4330 евро, какао-масло - до 9750 евро.

В России цены на шоколад в ближайшее время повысят на 30%. Представители крупнейшего кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» заявили, что молочный шоколад, в отличие от темного, подорожает постепенно, и сначала его ценник повысят на 20%. Это связано с тем, что для его производства нужно меньше какао-масла.

Подорожало не только сырье, но и упаковка. В конце 2023 года участники рынка предупреждали о росте цен на шоколад на 20%.