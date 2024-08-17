17 августа 2024, 01:33

Россиян предупредили о подорожании люксового шоколада

Freepik
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Качественный шоколад подорожает в России примерно на 30-40% из-за проблем у стран-производителей какао-бобов. Об этом в эфире программы «ОТРажение» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, в Камеруне, Гане и Кот-д’Ивуаре была плохая для урожая погода.

«То сухая погода, потом дожди. Плюс они любят бастовать, чтобы заработную плату себе поднять. <…> В итоге, предприниматель закладывает подъем зарплат в конечную цену какао-бобов. И продает всем странам, в том числе России», - объяснил он.

Остапкович выразил уверенность, что рост закупочной стоимости какао-бобов приведет к снижению качества недорогого шоколада. Производители заменят подорожавший ингредиент добавками и, тем самым, смогут удержать цены.

С 1 июля в российских магазинах подняли минимальные розничные цены на водку, , а также подорожал ряд других крепких алкогольных напитков.

Еда Россия Продукты
15 августа 2024, 20:00
Жительница Ногинска выиграла миллион рублей в акции ВТБ
Телеканал «360»
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Пенсионерка Валентина Дорофеева из Ногинска выиграла крупный приз в лотерее в рамках акции «Билет на миллион», организованной ВТБ. Получив от банка рассылку, она решила попытать счастья, хотя на выигрыш, как сама призналась, не рассчитывала.

«Такую акцию мы проводим впервые, но, судя по отклику наших клиентов, мы, безусловно, планируем её повторить и проводить розыгрыши регулярно. Очень рады, что победителем стал наш давний зарплатный клиент, сотрудник МЧС. От всей души поздравляем Валентину Ивановну. Вдвойне приятно, что Валентина Ивановна ещё и пенсию получает в ВТБ», - сообщил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.

Как сообщается, Валентина Дорофеева откроет вклад. Для зарплатных клиентов и пенсионеров ВТБ предоставляет особые условия.

Чтобы принять участие в акции и получить лотерейный билет, клиент ВТБ должен был держать на дебетовой карте не менее 15 тысяч рублей в течение 10 дней. Тем, кто выполнил условия, банк присылал промокод для получения лотерейного билета через push-уведомление или SMS.

Победительница пользуется услугами банка уже 15 лет, оформив в нем сначала зарплатную, а потом и пенсионную карту.


Лотереи Банки
15 августа 2024, 01:47
Россиянам рассказали, что сделать для безбедной старости
РИА «Новости»
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Инвестиции в среднесрочные облигации, акции компаний, драгоценные металлы и валюту позволят россиянам обеспечить старость. Первый заместитель председателя правления РосДорБанка Эдуард Христианов назвал Lenta.ru самые оптимальные виды вложений.

По его мнению, ради получения пассивного дохода на пенсии следует покупать только ту недвижимость, которая дешевле, чем в среднем по рынку. Христианов посоветовал обратить внимание на банковские вклады и ценные бумаги.

«Для инвестирования на фондовом рынке можно рекомендовать выбор между акциями голубых фишек и компаний второго эшелона и среднесрочными облигациями», - сказал он.

Специалист заявил, что в ближайшие один-два года покупать облигации выгодней, чем акции. По его оценкам, следует вкладываться в компании топливно-энергетического сектора, производителей промышленного оборудования и финансовые учреждения. Христианов предложил также потратить деньги на золото и иностранную валюту.

Надежный инструмент инвестирования назвал министр финансов Антон Силуанов. Он посоветовал россиянам вкладываться в облигации федерального займа.

Инвестиции Пенсия Деньги
12 августа 2024, 12:57
Польша приобрела неожиданную зависимость от Белоруссии
РИА «Новости»
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Контрабанда табака в приграничных районах Польши и Белоруссии стала народным промыслом, бороться с которым невыгодно ни одной, ни другой стране. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» высказал политолог Андрей Суздальцев.

«Это обеспечивает благосостояние значимой части населения на приграничных территориях обеих стран», - подчеркнул он.

По словам эксперта, табачные изделия, произведенные в Белоруссии, попадают на прилавки и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. При этом Суздальцев отметил, что не верит в примирение двух стран до конца конфликта России и Запада.

В конце июня стало известно, что Польша и страны Балтии предложили построить 700-километровую линию обороны на границах с Россией и Белоруссией.

Белоруссия Контрабанда Польша
09 августа 2024, 06:11
Россиянам рассказали, как принцип «лесенки» увеличит сбережения
РИА «Новости»
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Метод «лесенки» в накоплении сбережений вновь стал популярным среди россиян из-за повышения ставок по депозитам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм», как работает эта система.

По его словам, сначала нужно определить сумму нерегулярных расходов в будущем, которые придется совершить помимо ежемесячных трат.

Затем стоит разделить накопления на несколько «конвертов» в соответствии со сроками, когда они понадобятся (или не понадобятся) для покрытия расходов, помимо ежемесячных платежей. После этого, исходя из сроков «конвертов», можно выбрать подходящие депозиты для размещения средств.

Также специалист рекомендовал не размещать деньги на срок более года, даже при высокой банковской ставке.

Ранее руководитель проекта «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик заявил, что способность людей копить деньги не всегда связана с материальным положением. Иногда им мешает бессистемность и эмоциональность трат.

Метод «лесенки» в накоплении сбережений вновь стал популярным среди россиян из-за повышения ставок по депозитам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм» , как работает эта система.

Банки Кредиты Деньги

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