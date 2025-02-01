Россиян предупредили о новой системе оплаты отопления

Он напомнил, что в России действуют несколько систем оплаты отопления. В большинстве регионов владельцы квартир получали счета только в период подачи тепла, то есть весной, зимой и осенью. Но в некоторых субъектах управляющие компании распределяли начисления на 12 месяцев, взяв за основу показания счетчиков за прошлый год. Нововведение, по словам Косова, коснется последних.

«Россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года - теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам», - сказал он.

Минстрой введет новую систему 1 марта. Через четыре месяца произойдет индексация тарифов ЖКХ. Начисления за газ, электричество, воду и отопление увеличатся в среднем на 12%.