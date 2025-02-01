01 февраля 2025, 03:55

Россиян предупредили о новой системе оплаты отопления

Unsplash
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С марта все жители многоквартирных домов начнут оплачивать отопление по-новому. Управляющие компании прекратят делить начисления на 12 месяцев и будут выставлять счет только в холодный период, сообщил агентству «Прайм» доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Михаил Косов.

Он напомнил, что в России действуют несколько систем оплаты отопления. В большинстве регионов владельцы квартир получали счета только в период подачи тепла, то есть весной, зимой и осенью. Но в некоторых субъектах управляющие компании распределяли начисления на 12 месяцев, взяв за основу показания счетчиков за прошлый год. Нововведение, по словам Косова, коснется последних.

«Россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года - теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счетчикам», - сказал он.

Минстрой введет новую систему 1 марта. Через четыре месяца произойдет индексация тарифов ЖКХ. Начисления за газ, электричество, воду и отопление увеличатся в среднем на 12%.

ЖКХ Отопление Деньги
31 января 2025, 21:25
Минтруд предложил платить за звание «Мать-героиня» более 70 тысяч рублей
Unsplash
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В России пройдет общественное обсуждение законопроекта о ежемесячной выплате женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», на сумму 72,4 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По поручению президента России Владимира Путина министерство разработало законопроект, согласно которому ежемесячную выплату «Матерям-героиням» приравняют к вознаграждению Героям труда и установят на уровне 72,4 тысячи рублей. Правительство будет повышать эту сумму каждый год в феврале.

Получатели смогут выбрать - получать деньги или пакет социальных услуг, например, освобождение от платы за ЖКУ, бесплатный проезд и билеты в музеи. «Матерям-героиням», удостоенным звания до принятия закона, назначат выплату с января 2025 года. Им не придется ходить по инстанциям, так как власти окажут новую меру поддержки в беззаявительном порядке.

Кроме многодетных семей глава государства поручил поддержать беременных студенток. Правительству предстоит увеличить пособие до прожиточного минимума.

Дети Выплаты в России Семья Минтруд РФ Деньги
31 января 2025, 04:37
Россиянам рассказали, насколько вырастут пенсии после доиндексации
РИА «Новости»
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После индексации средний размер пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%. В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24 550 рублей, а не 24 059 рублей, как предполагалось ранее», - уточнил эксперт.

Ляшок отметил, что в конце 2024 года средний размер страховой пенсии составлял 22,4 тысячи рублей, поэтому она вырастет на 2100 рублей. Российские пенсионеры получат в феврале специальную доплату для учета недоиндексации пенсий в январе.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил дважды проиндексировать военные пенсии - на 9,5% с 1 января и на 4,5% с октября 2025 года.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги Инфляция
28 января 2025, 21:16
Соцсеть X заключит сделку по платежам с Visa
Pixabay
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Соцплатформа X решила заключить платежное соглашение с Visa. Таким образом миллиардер Илон Маск идет к цели сделать соцсеть «приложением для всего», сообщило Reuters.

По данным издания, благодаря сотрудничеству Visa с X Money клиенты смогут мгновенно пополнять свой кошелек X. Также они будут привязывать дебетовые карты для платежей межу собой и переводить средства напрямую на свои банковские счета. Visa станет первым партнером счета X Money.

Функциональные возможности счета XMoney пока не раскрывались. Однако партнерство с Visa свидетельствует о серьезных планах предоставить эффективное платежное решение для пользователей X. Дата запуска счета XMoney, предположительно, запланирована на 2025 год.

Ранее стало известно, что Илон Маск может стать владельцем американского сегмента популярного сервиса коротких видео TikTok.

Этот вариант обсуждается, если TikTok не сможет защитить свои интересы в США.

Соцсети Илон Маск
23 января 2025, 11:19
Глава BlackRock допустил подорожание биткоина до 700 тысяч долларов
Freepik
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Если еще больше крупных инвестиционных фондов начнут вкладывать в криптовалюту 2-5% своих активов, то стоимость биткоина может взлететь до 700 тысяч долларов. Такое предположение сделал глава BlackRock Ларри Финк, выступивший на форуме в Давосе, сообщил «Интерфакс».

В 2024 году BlackRock анонсировала запуск биржевых фондов iShares Bitcoin Trust и iShares Ethereum Trust. Эти фонды позволят инвесторам получать доступ к биткойнам и эфиру через инвестиционные платформы.

За последнее время мнение Финка о криптовалютах значительно изменилось. Раньше он скептически относился к цифровым активам, но теперь видит в них потенциал для использования в качестве инвестиционных инструментов.

«Если вас беспокоит обесценивание вашей валюты или вы опасаетесь за экономическую или политическую стабильность в вашей стране, у вас есть международный инструмент под названием биткойн, который может помочь преодолеть эти локальные опасения», - сказал он.

Финк подчеркнул, что не призывает всех инвестировать в биткоин. Он отметил, что криптовалюты известны своей высокой волатильностью, и даже во время периодов роста нередки падения на 20–30%.

В середине ноября курс биткоина установил исторический рекорд , преодолев отметку в 90 тысяч долларов.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов предполагал, что к концу первого квартала 2025 года цена биткоина может подняться до 130 тысяч долларов , если продавцы и майнеры не среагируют на возможные ложные прорывы.

Криптовалюты

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