Россиян предупредили о неожиданных долгах по кредитке
Задолженность по кредитной карте может появиться даже в случае ее неиспользования. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, в большинстве случаев неожиданные задолженности появляются на кредитках, которые выдали клиентам после оформления других продуктов, например в качестве навязанной услуги. Несмотря на это, карту привязывают к счету, который банк может использовать исходя из условий договора.
«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», - сказал эксперт.
Например, из этой карты могут уйти средства на интернет-сервисы, подписки или СМС-уведомления, плата за которые происходит автоматически. Также с подобными ситуациями могут столкнуться клиенты, согласившиеся на погашение долгов по другим счетам с кредитки. Как правило, все условия прописаны в договоре.
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