Россиян предупредили о неожиданных долгах по кредитке

По его словам, в большинстве случаев неожиданные задолженности появляются на кредитках, которые выдали клиентам после оформления других продуктов, например в качестве навязанной услуги. Несмотря на это, карту привязывают к счету, который банк может использовать исходя из условий договора.

«Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности», - сказал эксперт.

Например, из этой карты могут уйти средства на интернет-сервисы, подписки или СМС-уведомления, плата за которые происходит автоматически. Также с подобными ситуациями могут столкнуться клиенты, согласившиеся на погашение долгов по другим счетам с кредитки. Как правило, все условия прописаны в договоре.

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