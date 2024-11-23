Россиян предупредили о крайнем сроке уплаты нового налога

В 2024 году россияне впервые уплатят налог на проценты по вкладам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев сообщил агентству «Прайм» , что необходимо сделать это до декабря.

Резидентам предстоит уплатить налог на доходы по депозитам , остаткам на счетах и сберегательным счетам, полученные в 2023 году. Мехтиев сообщил, что не придется этого делать тем, кто заработал на вкладах менее 150 тысяч рублей.

Собеседник агентства предупредил, что информация о счетах в российских банках автоматически попадет в Федеральную налоговую службу, поэтому не нужно подавать отдельную декларацию. В личном кабинете на сайте налоговой появится уведомление о сумме платежа. Мехтиев посоветовал не тянуть и внести деньги, не дожидаясь крайнего срока 1 декабря, потому что зачисление может занять до трех рабочих дней.

Налоговые льготы получат владельцы долгосрочных вкладов с выплатой процентов в конце срока. Новые правила утвердил Минфин.