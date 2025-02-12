12 февраля 2025, 04:31

Россиян предупредили, что пенсия в марте будет меньше февральской

РИА «Новости»
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Размер пенсионных выплат в марте будет ниже, чем в феврале, поскольку в третий месяц зимы россияне получат доплату в виде доиндексации за январь. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«В феврале размер пенсионных выплат будет выше, чем ожидается в марте. Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», - пояснил экономист.

Ляшок отметил, что доиндексацию назначили с января, поэтому недополученную доплату перечислят в феврале.

Кроме того, это решение затронет 39,3 миллиона пенсионеров, а средний размер страховой выплаты по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Ранее замминистра обороны России Анна Цивилева сообщила, что законопроект об индексации военных пенсий на 9,5% затронет также жен погибших военных.

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий сразу в трех чтениях.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги
06 февраля 2025, 15:50
Фридман и Авен выставили на продажу охотничье хозяйство в Вологодской области
Unsplash
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Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые ранее вышли из числа совладельцев «Альфа-банка» и «Альфа-страхования», теперь решили избавиться от еще одного актива — охотничьего хозяйства в Вологодской области. Об этом стало известно «Известиям».

Бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, которые ранее вышли из числа совладельцев «Альфа-банка» и «Альфа-страхования», теперь решили избавиться от еще одного актива - охотничьего хозяйства в Вологодской области. Об этом стало известно «Известиям».

Речь идет об ООО «Охотничье хозяйство „Медведь“». Как следует из объявления, владельцы готовы продать его за 200 миллионов рублей.

В описании говорится, что «Медведь» - это «одно из лучших охотничьих угодий в России», занимающее площадь 62,7 тысячи гектаров. На территории обитают 19 видов млекопитающих и 23 вида птиц. Здесь можно охотиться на медведя, глухаря, вальдшнепа, дикого кабана и лося, а также насладиться тишиной и спокойствием. К услугам посетителей - гостевой дом, бани и дом для персонала.

«В удобное время» авторы объявления готовы провести экскурсию по охотхозяйству.

Как сообщает Financial Times, бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман продали свои доли в Альфа-банке и «Альфа-Страховании» своему партнеру Андрею Косогову. Сделка была закрыта в 2023 году.

По данным газеты, Авену и Фридману принадлежало в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании. На момент заключения соглашения их активы оценивались в 240 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Carlsberg продал долю в «Балтике» за 345 миллионов долларов , получив деньгами 320 миллионов. Еще 25 миллионов компания получит акциими Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Закрыли сделку 4 декабря.

Банки Россия
06 февраля 2025, 13:32
Carlsberg продал долю в «Балтике» за 34 миллиарда рублей
Global Look Press
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Датская пивоваренная компания Carlsberg Group продала свою долю в «Балтике» за 345 миллионов долларов, получив деньгами 320 миллионов. Об этом предприятие сообщило в ежегодном финансовом отчете.

Еще 25 миллионов компания получит акциями Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Закрыли сделку 4 декабря.

«В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности», - подчеркнули датчане.

Чистая прибыль компании, в том числе благодаря этой сделке, составила 9,116 миллиарда датских крон (1,266 миллиарда долларов).

В конце прошлого года президент Владимир Путин передал долю российского актива турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes во временное управление, после чего ее курс акций упал почти на 10%.

Санкции Пиво Бизнес Деньги
05 февраля 2025, 20:08
ЦБ не будет повышать ключевую ставку — Аксаков
РИА «Новости»
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Банк России не будет повышать ключевую ставку на своем первом заседании совета директоров в 2025 году, которое пройдет 14 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На последнем заседании совета директоров в декабре Центральный банк РФ принял неожиданное решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Хотя эксперты прогнозировали ее повышение до 23% годовых.

По словам Аксакова, за последние недели темпы инфляции в российской экономике несколько снизились.

«Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции», - сказал он.

Аксаков считает, что в этом году Банк России будет постепенно снижать ключевую ставку.

Ранее Центробанк опроверг мифы о принудительном переходе на цифровой рубль. Регулятор подчеркнул, что эта валюта станет дополнением к уже существующим наличным и безналичным рублям. Каждый человек сам решает, пользоваться ей или нет.

Банки Россия Деньги Центробанк
05 февраля 2025, 09:38
В Госдуме цифровой рубль назвали безопасным инструментом для долгосрочного хранения
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Цифровой рубль станет удобным и безопасным инструментом для долгосрочного хранения денег. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

Парламентарий напомнил, что каждый цифровой рубль будет помечен уникальным кодом, с помощью которого россияне смогут точно определять, через какие счета он проходил, кто им владел и где он находился в каждый временной промежуток.

Эта информация будет фиксироваться в системе Центрального банка, что лишит мошенников возможности размывать следы преступлений через цепочку переводов.

«С цифровым рублем такой сценарий не работает: если деньги украдены, их движение можно полностью проследить, заблокировать и вернуть законному владельцу. <…> То есть цифровой рубль создает более безопасную среду для граждан, исключает возможность анонимного обмана, защищает средства от необратимых хищений и делает финансовые потоки контролируемыми на государственном уровне», - сказал Гаврилов.

Накануне Центробанк заявил, что слухи об отказе от наличных рублях и принудительном переводе россиян на цифровые рубли являются очередным мифом, который не соответствует действительности.

Рубль Госдума РФ Экономика Цифровой рубль

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