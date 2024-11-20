Россия впервые задействовала все ресурсы экономики

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы - 2,4% - у нас не было никогда», - сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Набиуллина отметила, что мало найдется стран, где уровень безработицы когда-нибудь настолько сильно опускался. Порядка 73% российских предприятий сейчас испытывают дефицит кадров. Последний фактор, по ее словам, сдерживает производство, несмотря на снижение доступности кредита.

Кроме того, она считает, что в нынешней экономической обстановке Центробанку необходимо решительно действовать, чтобы предотвратить хроническую инфляцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие современных технологий и искусственного интеллекта поможет России преодолеть проблему низкой безработицы и нехватки кадров.