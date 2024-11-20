20 ноября 2024, 00:22

Россия впервые задействовала все ресурсы экономики

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Россия впервые оказалась в ситуации, когда задействовали все ресурсы экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы - 2,4% - у нас не было никогда», - сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Набиуллина отметила, что мало найдется стран, где уровень безработицы когда-нибудь настолько сильно опускался. Порядка 73% российских предприятий сейчас испытывают дефицит кадров. Последний фактор, по ее словам, сдерживает производство, несмотря на снижение доступности кредита.

Кроме того, она считает, что в нынешней экономической обстановке Центробанку необходимо решительно действовать, чтобы предотвратить хроническую инфляцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие современных технологий и искусственного интеллекта поможет России преодолеть проблему низкой безработицы и нехватки кадров.

Госдума РФ Россия Работа Центробанк Экономика
19 ноября 2024, 17:54
Набиуллина назвала бессмыслицей страх перед заморозкой вкладов россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заморозки банковских вкладов россиян не будет, а кредитные организации продолжат выполнять свои обязательства по выплате процентов перед клиентами. С таким заявлением в Госдуме выступила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов.

Она пояснила, что распространение подобных слухов связано с повышенными процентными ставками по депозитам.

«Большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», - привело слова Набиуллиной РИА «Новости».

Глава Центробанка подчеркнула, что в финансовом секторе даже не рассматривают сценарий, при котором вкладчики начнут массово забирать деньги из банков после снижения ставок, чем подстегнут инфляцию. Набиуллина пояснила, что такой сценарий не имеет под собой никакого основания.

В ходе выступления в нижней палате российского парламента глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 году при условии, если перед российской экономикой не появятся новые риски. Она напомнила, что перед регулятором стоит задача снижения инфляции до 4,5−5% и дальнейшая стабилизация на уровне 4% в год. Этого можно достичь только при условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Банки Россия Деньги Центробанк Экономика
19 ноября 2024, 11:34
Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В сентябре принадлежащий России портфель американских государственных облигаций увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона. Об этом свидетельствуют данные отчета на сайте Минфина США.

Согласно опубликованной статистике, теперь российский портфель состоит из трех миллионов в краткосрочных облигациях и из 22 - в долгосрочных. Объем вложений в августе составлял три миллиона и 21 миллион соответственно.

В списке крупнейших держателей долга США первое место по-прежнему занимает Япония с 1,123 триллиона долларов. Затем идет Китай с 772 миллиардами долларов, а тройку замыкает Великобритания с балансом 764,7 миллиарда долларов.

В октябре Минфин России отчитался, что федеральный бюджет показал профицит на уровне 169 миллиардов рублей в реальных цифрах, или 0,1% внутреннего валового продукта.

США Россия Экономика
14 ноября 2024, 15:33
В Госдуме не исключили, что ключевая ставка больше не вырастет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центробанк повышал ключевую ставку, чтобы замедлить инфляцию, есть надежда, что дальнейшее ужесточение мер уже не понадобится. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Анатолий Аксаков.

«Надеюсь, что 21% будет достаточно для этого, и в декабре регулятор ключевую ставку повышать не будет», - сообщил он.

Депутат не исключил, что со второго квартала следующего года начнется понижение ставки. Центробанк по-прежнему стремится вернуть инфляцию на уровень 4% в течение двух лет, добавил он.

Ранее регулятор опроверг заявление депутата от КПРФ Марии Прусаковой , что глава ЦБ Эльвира Набиуллина якобы пообещала снизить ключевую ставку в марте. Там заявили, что конкретных сроков для таких мер пока нет.

Госдума РФ Центробанк Инфляция
13 ноября 2024, 15:56
Трейдер Шарипкулов обвинил свояка в «рейдерском захвате» крупной трейдинговой компании
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Трейдер и основатель крупной проп-трейдинговой компании «Лайт Инвест» Раиль Шарипкулов заявил, что его незаслуженно исключили из созданной им организации. Он рассказал 360.ru, что от дел его отстранил муж двоюродной сестры  — юрист и инвестор Валерий Ишназаров, а фирма после этого начала «скатываться» и терять миллионы.

Стал мешать компании Трейдер объяснил, что юридически организация оформлялась только на его родственника Валерия, хотя он не был трейдером и мало разбирался в этой теме.

«История начиналась в 2016 году, где мы с ним решили вместе открыть по моей инициативе, по моей идее, трейдинговую компанию. Я был трейдером. То есть я предложил эту идею, все условия. Все-все было мое, он был просто инвестором», - рассказал Шарипкулов.

По его словам, компания росла и развивалась, но между основателями стали возникать рабочие споры. В 2022 году предприниматели решили официально оформить равные доли в организации, однако перед заключением договора в 2024 году Ишназаров неожиданно отказался это делать и попросил родственника покинуть фирму, отметил Шарипкулов.

«Он начал мешать компании. Мы начали ссориться. И вот это дошло до юридического оформления», - подчеркнул он.

Ишназаров заявил собеседнику 360.ru, что тот якобы уделял мало времени управлению и развитию компании, поэтому не может получить в ней долю.

Трейдер опроверг эти обвинения и заверил, что сам обучал сотрудников и выстроил всю систему управления. В то же время он подтвердил, что не может ни на что претендовать в организации, так как все держалось на доверии, без официального оформления долей.

После ссоры и отстранения от дел Шарипкулов основал новую компанию.

Это больше не крупнейшая компания в России В результате работающие в «Лайт Инвест» трейдеры начали уходить, а организация потеряла более 100 миллионов рублей за последний месяц, добавил собеседник 360.ru.

«Эта компания скоро развалится, долго не проживет. Там никто не разбирается не в трейдинге, ни в маркетинге. Если остается тот же штат, то компания не сможет нормально существовать», - объяснил он.

Он подтвердил, что каждый год компания показывала рост, а теперь ее эффективность падает.

«Это больше не крупнейшая компания, это где-то третье-четвертое место по России будет. В четвертое-пятое, наверное, будет скатываться потихоньку», - выразил свое мнение трейдер.

По его словам, в прошлом Ишназаров уже пытался отобрать чужое предприятие - в 2010 году он получил условный срок в шесть лет за попытку рейдерского захвата помещения Союза художников Башкирии стоимостью 200 миллионов рублей.

Инвестиции Суд

Новости по теме