03 августа 2024, 14:46

Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя

РИА «Новости»
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Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди стран «Большой двадцатки» меньше всего должна Индия - 1316 долларов на человека. На втором месте Индонезия с 1747 долларами, а у России этот показатель составляет 2076 долларов.

Самый высокий уровень долга на душу населения приходится на Сингапур - 149,3 тысячи долларов на человека. На втором месте находятся США со 104,5 тысячи.

В конце июля государственный долг США обновил новый рекорд и впервые в истории превысил 35 триллионов долларов.

Ранее глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл заявил , что дальше занимать деньги и увеличивать госдолг США уже не смогут.

Россия Экономика Госдолг
03 августа 2024, 10:27
В Киргизии призвали не ограничивать работу в России мигрантов из республики
РИА «Новости»
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Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов выразил надежду, что возможные новые ограничения на работу мигрантов в России не коснутся граждан республики. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы исходим из того, что эти и другие обсуждаемые в Государственной думе РФ поправки и ограничения не относятся к гражданам Кыргызской Республики», - указал Байсалов.

По его словам, граждане Киргизии должны обладать свободным и равноправным доступом к рынку, поскольку страна входит в состав ЕАЭС. В противном случае, пояснил он, будет трудно объяснить жителям смысл членства в организации.

Накануне Генпрокуратура усмотрела риски для законопослушных россиян в существующем варианте законопроекта о миграционном контроле и рекомендовала депутатам и сенаторам его доработать, прежде чем отправлять на подпись президенту.

Киргизия Мигранты Россия Работа
03 августа 2024, 04:32
Названый самые высокооплачиваемые вакансии в России
РИА «Новости»
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Самые высокие зарплаты в России зафиксировали у сварщиков и IT-специалистов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом Headhunter.

На первом месте оказались дата-сайентисты, получающие 240 тысяч рублей, что в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране.

«На втором месте - руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем - DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом - сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом - коммерческий директор (200 тысяч рублей)», - говорится в сообщении сервиса.

На сегодняшний день медиана зарплат в стране составляет 70-75 тысяч рублей. Кроме того, высокие зарплаты предлагают не только сварщикам, но и другим представителям дефицитных профессий. Речь идет о машинистах, прорабах, инженерах и геодезистах.

В топ-25 также включили системного аналитика, агента по недвижимости, директора по маркетингу и PR и брокера.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал заменить больничный лист отгулом или парой дней в счет отпуска, чтобы не потерять в финансах, если недостаточный трудовой стаж или имеется ограничение по максимальной сумме.

Россия Работа Зарплаты Деньги
02 августа 2024, 19:13
США до осени продлили разрешение на операции с Мосбиржей
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты продлили на два месяца разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Об этом сообщили на сайте американского ведомства.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом <…>, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года», - говорится в документе.

Разрешение распространили на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. Аналогичное решение приняло британское Управление по осуществлению финансовых санкций, его действие закончится также 12 октября.

В июне Минфин США объявил о введении санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, выступавшего посредником в валютных сделках. В ответ на это решение площадка прекратила торги долларом и евро , сделав главной валютой торгов юань.

США Доллары США Санкции Мосбиржа
02 августа 2024, 03:11
Стало известно, кому ждать повышения зарплаты до конца года
РИА «Новости»
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С 1 октября 2024 года размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы поднимется на 4,5%. К ним относятся военнослужащие и работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА «Новости» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

«1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств», - сказал он.

Дударев напомнил, что индексацию зарплат приостановили для судей, гражданских служащих и депутатов Госдумы.

Единовременное повышение зарплат касается представителей только тех профессий, чьи зарплаты формируют из госбюджета. Коммерческие структуры определяют сроки и размеры индексации самостоятельно.

Ранее стало известно о рост зарплат у российских государственных служащих , включая дипломатов. Указ о повышении им должностных окладов подписал президент Владимир Путин.

Сельское хозяйство Военные Депутаты Зарплаты

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