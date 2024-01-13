Россия вошла в топ-5 стран с самым ощутимым ростом пенсий

Падение реальных пенсий стало самым ощутимым в Эстонии (на 9,7%), Польше (на 7,7%) и Коста-Рике (на 7,1%).

Ранее Superjob опубликовал результаты опроса россиян, судя по которым, среднестатистический житель мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей. Как оказалось, такие большие выплаты доступны только тем, кто получал зарплату около 120 тысяч рублей.

Самым заметным в январе 2023 года стал рост реального размера пенсий в Турции. По сравнению с тем же месяцем 2022-го показатель вырос на 17,4%. На втором месте оказалась Мексика с ростом на 15,6%, тройку замкнула Бельгия (2,8%), на четвертом месте расположилась Испания (2,5%). Россия с ростом пенсий на 2,4% вышла на пятое место. Она обогнала Соединенные Штаты с их показателем 2,2%.