Россия сократила поставки нефтепродуктов в Европу в 10 раз

«Раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. По итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», - отметил он.

Главными покупателями российской нефти стали Китай и Индия. На долю КНР приходится около 40% всех поставок. Индия получает порядка 40-45% нефти и может увеличить закупки «черного золота» , если цена на него не превысит 60 долларов за баррель.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщения СМИ о конце нефтяной эпохи. По его мнению, отказа от использования нефти, газа и угля в ближайшее время не будет. Аналитик предупредил, что переход на возобновляемые источники энергии упирается в большие деньги.