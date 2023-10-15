Россия предрекла увеличение цен на газ в ЕС из-за конфликта в Израиле
Цены на газ в европейских странах попали под влияние геополитики, но в сложившихся условиях потенциальный рост стоимости энергоносителей ограничен уровнем 650-700 долларов за тысячу кубометров. Об этом РИА «Новости» заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Он указал, что динамика цен связана с эскалацией палестино-израильского конфликта и угрозами срыва поставок СПГ из Катара и Австралии. Если ситуация продолжит обостряться, стоимость топлива также увеличится.
Несмотря на это, потенциал роста цен ограничен отметкой в 650-700 долларов за тысячу кубометров, так как у Европы есть дешевый газ в хранилищах. Поэтому средняя цена газа в третьем квартале составила 380 долларов, а в сентябре достигла 408,5 доллара.
Скрябин выразил уверенность, что в октябре рост не остановится, так как впервые с марта котировки преодолели отметку в 600 долларов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать рост цен на нефть. Трейдеры сосредоточились на Иране и его возможной реакции на происходящее в регионе.