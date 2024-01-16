Россия поставила рекорд по морским перевозкам нефти в Турцию

В декабре 2023 года из России в Турцию поставляли по 444 тысячи баррелей нефти в сутки - рекордные за всю историю экспорта объемы. По итогам ноября этот показатель составлял 432 тысячи баррелей, октября - на 100 тысяч меньше. В январе объем морских отгрузок превысит 400 тысяч баррелей.

Из отгруженных в конце года объемов 70% пришлись на турецкий порт Алиага. Сырье везли не из Новороссийска, который расположен к Турции ближе остальных, а из Приморска и Усть-Луги. Специалисты связали рост поставок с тем, что осенью «Лукойл» начал отгрузки на нефтеперерабатывающий завод Star азербайджанской компании SOCAR, который находится на турецкой территории.

В общей сложности на Турцию в рекордный месяц пришлись только 13% морского экспорта российской нефти. Еще около 76% объемов страна поставила в Индию и Китай.

Последний занялся скупкой сырой нефти в Казахстане. На нее претендовали страны Европы, которые отказались от закупок у России из-за потолка цен.