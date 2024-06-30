30 июня 2024, 13:08

Россия получила крупную денежную выгоду от санкций

РИА «Новости»
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Импортеры из недружественных государств за два года действия санкций недополучили товаров из России на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). РФ перенаправила эту продукцию в другие страны и получила крупную выгоду, подсчитало РИА «Новости».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе. По сравнению с периодом до введения ограничений удалось дополнительно получить 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). За два года торговли с дружественными государствами Россия компенсировала выпавшие доходы.

При этом уточняется, что более половины не доехавших до Запада товаров пришлось на минералы, драгоценности и металлы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что новый пакет санкций ЕС не достигнет своих целей.

Санкции Россия
30 июня 2024, 03:44
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля
Freepik
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Некоторым пенсионерам повысят выплаты с первого июля. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Речь идет о трех категориях получателей: работавших пенсионерах, уволившихся в июне, людях, достигших 80-летнего возраста и инвалидах. Кроме того, фиксированную надбавку увеличат вдвое для граждан, получивших инвалидность первой группы.

Ранее стало известно, что в июле изменятся правила выдачи суммы накопительной части пенсии. Он должен составлять 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера. В 2024-м году он равен 13 290 рублей. Для расчета учтут накопленную сумму и период дожития.

Пенсия Пенсионеры Россия
28 июня 2024, 20:34
Стала известна дата отмены моратория на ограничения по потребительским кредитам
РИА «Новости»
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Действие моратория на применение ограничений полной стоимости кредита по потребительским и другим видам займов будет прекращено с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

«Полная стоимость кредита <…> заключенным либо измененным в третьем квартале 2024 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России», - отметили в регуляторе.

Это решение приняли в связи с тем, что за последние пять месяцев рыночные ставки сохранялись на достаточно устойчивом уровне.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об ограничении использования банками плавающей ставки по кредитам.

Кредиты Центробанк
28 июня 2024, 14:05
Фейк: семьи с детьми до 17 лет получат выплату от 15 453 рублей на ребенка
Freepik
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В интернете начали распространять информацию, согласно которой семьи с детьми до 17 лет могут оформить выплату на ребенка в размере от 15 тысяч рублей. Такие сведения являются фейковыми. В действительности все совсем не так.

Фейк В социальной сети «ВКонтакте» начали распространять посты , в которых говорится, что семьи с детьми до 17 лет могут получить выплату в размере от 15 453 рублей на ребенка. Оформить такую меру поддержки якобы можно через сайт «Госуслуги».

Правда На самом деле выплаты, о которых идет речь - это единое пособие, которое в России начали выплачивать с 2023 года. Оно положено семьям с небольшим доходом. Этот вид адресной помощи объединил различные ежемесячные выплаты на детей с рождения до 17 лет нуждающимся родителям.

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении ряда условий. В частности, заявитель и дети должны быть гражданами РФ, постоянно проживающими на территории страны. Также определенным критериям должна соответствовать собственность, принадлежащая семье.

Сумма, которая указана в посте - 15 453 рубля - это размер прожиточного минимума в среднем по стране на 1 января 2024 года.

Эту сумму можно найти в таблице на сайте СФР в графе с кодом региона 90, где отмечен город Байконур (Казахстан). Там же отмечено, что показатель совпадает со среднероссийским. Однако величина прожиточного минимума варьируется от региона к региону, и обещание в посте «от 15 453 рублей» - обман. В Липецкой области прожиточный минимум составляет 12 826 рублей, а на Чукотке - 40 332 рубля. Соответственно, и пособие в Липецкой области считается от 12,8 тысячи рублей, а на Чукотке от базы в три раза превышающей Липецкую.

Базовым размером пособия является половина прожиточного минимума, 75% от прожиточного минимума на каждого ребенка может получить семья, у которой среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума.

Пособие в размере 100% прожиточного минимума получат семьи, у которых даже с пособием в 75% от ПМ среднедушевой доход оказывается ниже базового показателя.

Таким образом, пособие положено не всем семьям с детьми, а только малоимущим. Размер пособия составляет не «от 15 453 рублей», а меньше - от 50% регионального прожиточного минимума. Сам пост распространяется с целью привлечения пользователей ВК в одноименные сообщество ВК и Telegram-канал автора поста, где он уже продает рекламу и тем самым зарабатывает.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Рубль Дети Выплаты в России Семья Доходы Россия Госуслуги
28 июня 2024, 12:48
Фонд поддержки банков решили создать в России
РИА «Новости»
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В России предложили создать Фонд поддержки банковского сектора, который позволит кредитным организациям избежать некоторых финансовых рисков. О проекте сообщила пресс-служба Центробанка.

Регулятор выпустил доклад для общественных консультаций о регулировании кредитной концентрации. Центробанк сообщил, что некоторые крупные российские банки сконцентрировали свои кредитные портфели на корпоративных заемщиках. По мнению специалистов, это опасно - даже крупные компании могут объявить дефолт, лишить банки финансовой устойчивости и создать риски для всей финансовой системы.

Банк России разработал концепцию регулирования кредитной концентрации, рассчитанную на срок до конца 2030 года. Он предложил создать Фонд поддержки банковского сектора, развить инструменты кредитного страхования, внедрить «оранжевую зону» соблюдения нормативов концентрации. До 31 июля 2024 года участники рынка смогут внести свои замечания к документу.

Центробанк разработал также новые требования к негосударственным пенсионным фондам. Их обяжут управлять конфликтами интересов.

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