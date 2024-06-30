Россия получила крупную денежную выгоду от санкций

В интернете начали распространять информацию, согласно которой семьи с детьми до 17 лет могут оформить выплату на ребенка в размере от 15 тысяч рублей. Такие сведения являются фейковыми. В действительности все совсем не так.

Фейк В социальной сети «ВКонтакте» начали распространять посты , в которых говорится, что семьи с детьми до 17 лет могут получить выплату в размере от 15 453 рублей на ребенка. Оформить такую меру поддержки якобы можно через сайт «Госуслуги».

Правда На самом деле выплаты, о которых идет речь - это единое пособие, которое в России начали выплачивать с 2023 года. Оно положено семьям с небольшим доходом. Этот вид адресной помощи объединил различные ежемесячные выплаты на детей с рождения до 17 лет нуждающимся родителям.

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учетом оценки нуждаемости при соблюдении ряда условий. В частности, заявитель и дети должны быть гражданами РФ, постоянно проживающими на территории страны. Также определенным критериям должна соответствовать собственность, принадлежащая семье.

Сумма, которая указана в посте - 15 453 рубля - это размер прожиточного минимума в среднем по стране на 1 января 2024 года.

Эту сумму можно найти в таблице на сайте СФР в графе с кодом региона 90, где отмечен город Байконур (Казахстан). Там же отмечено, что показатель совпадает со среднероссийским. Однако величина прожиточного минимума варьируется от региона к региону, и обещание в посте «от 15 453 рублей» - обман. В Липецкой области прожиточный минимум составляет 12 826 рублей, а на Чукотке - 40 332 рубля. Соответственно, и пособие в Липецкой области считается от 12,8 тысячи рублей, а на Чукотке от базы в три раза превышающей Липецкую.

Базовым размером пособия является половина прожиточного минимума, 75% от прожиточного минимума на каждого ребенка может получить семья, у которой среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума.

Пособие в размере 100% прожиточного минимума получат семьи, у которых даже с пособием в 75% от ПМ среднедушевой доход оказывается ниже базового показателя.

Таким образом, пособие положено не всем семьям с детьми, а только малоимущим. Размер пособия составляет не «от 15 453 рублей», а меньше - от 50% регионального прожиточного минимума. Сам пост распространяется с целью привлечения пользователей ВК в одноименные сообщество ВК и Telegram-канал автора поста, где он уже продает рекламу и тем самым зарабатывает.

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