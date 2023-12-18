Россия перенаправила 60% экспорта в страны Азии

«Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, а некоторое время назад этот показатель был в два раза ниже. И во многом в товарообороте первое место занимает внешний торговый оборот с КНР », - сказал он.

Россия, по словам Силуанова, находится на стадии переориентации внешнеторговых потоков. Он заявил, что их направляют на ближайшие дружественные страны, в первую очередь, на Китай.

Силуанов сказал, что рост взаимной торговли между Россией и Китаем произошел благодаря устойчивости их экономик на фоне разного рода вызовов. Министр призвал развивать финансовое сотрудничество стран - участниц БРИКС.

К 2030 году объемы торговли между Россией и недружественными странами уменьшатся в пять раз, сообщил RT со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок. Аналитики пришли к выводу, что санкции спровоцировали комплексную переоценку приоритетов.