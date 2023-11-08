Россия оспорит конфискацию своих активов за рубежом
В случае конфискации зарубежных активов России страны, которые это сделают, понесут издержки, потому что правительство оспорит их решение и примет ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконно, сообщили «Известия».
«Это незаконно, противоречит всем возможным правилам, это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно, нашей страной», - сказал официальный представитель Кремля.
Песков предупредил, что страны, которые примут решение о конфискации и воспользуются деньгами, понесут крупные судебные и юридические издержки.
Россия, по его словам, не только пожалуется на нарушение своих прав, но и примет ответные меры. Он подтвердил, что государство не сможет действовать зеркально, но защитит свои интересы.
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о конфискации зарубежных активов России и возможности использовать их на помощь Украине. На территории Соединенных Штатов заморозили пять из 300 заблокированных миллиардов долларов.