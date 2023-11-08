Россия оспорит конфискацию своих активов за рубежом

Как получить кешбэк при оплате в продуктовых магазинах через СБПэй

Система быстрых платежей запустила новую акцию с кешбэком в рублях. До 24 декабря 2023 года пользователи СБПэй смогут вернуть 10% от потраченной суммы за покупки в продуктовых магазинах крупных торговых сетей. Деньги поступят обратно на счет в течение нескольких дней после платежа.

Чтобы выгодно ходить в магазины, достаточно в одно касание расплатиться через NFC-табличку, кешбэк начислят в рублях. Покупатель сразу же начнет участвовать в акции, когда приложит смартфон, на котором установлено приложение СБПэй, к NFC-табличке на кассе. Деньги придут обратно на тот счет, с которого была сделана покупка. СБПэй работает на Android и iOS.

Но есть один нюанс: до оплаты обязательно проверьте регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Также в приложении СБПэй должен быть привязан банковский счет.

Максимальная сумма «акционного» кешбэка - одна тысяча рублей на участника. Подробнее ознакомиться с перечнем магазинов, где найти платежную NFC-табличку для оплаты через СБПэй, можно на сайте.

Система быстрых платежей начала тестирование оплаты касанием смартфонов еще в прошлом году. Сейчас сервис стал очень популярным. Во втором квартале 2023 года способ оплаты через систему быстрых платежей опробовали свыше 40 миллионов россиян.

Полные правила акции доступны на сайте.