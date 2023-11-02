Россия нарастила золотые резервы до 2,36 тысячи тонн

В количественном отношении золотые запасы России достигли максимума за всю ее современную историю. В сентябре их оценили в 2,36 тысячи тонн, с увеличением на 2%. Однако стоимость металла снизилась, и в качественном отношении страна потеряла около 3% стоимости, до 140,5 миллиарда долларов.

Первое место по объему золотых резервов осталось за США, 8,1 тысячи тонн. Германия, Италия и Франция вложились в 3,35 тысячи, 2,45 тысячи и 2,4 тысячи тонн соответственно. Россия удержала за собой пятое место.

На фоне антироссийских санкций многие страны начали репатриировать свои золотые резервы. Исследование американской инвестиционной компании Invesco показало, что центробанки предпочли хранить металл на собственной территории, чтобы избежать блокировки за рубежом.