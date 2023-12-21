21 декабря 2023, 06:50

Россия легче перенесла давление санкций благодаря «ловушке большой страны» — ученые

РИА «Новости»
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Антиросийские санкции и эмбарго оказались неэффективными из-за «ловушки большой страны». Из-за ограничений возросли цены на ресурсы, и Россия смогла компенсировать сокращение объемов поставок, заявила руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарья Ушкалова. Ее работу процитировали «Известия».

Статья ученого вышла в вестнике института. Дарья Ушкалова заявила, что формальная эффективность санкций противоречила стратегической. Она пришла к выводу, что рестрикции в отношении страны - крупного игрока на каком-либо рынке не вызовут должного эффекта. Ограничение ее экспорта спровоцирует повышение мировых цен, и снижение поставок компенсируют деньгами.

Ученый пришла к выводу, что так произошло в случае с Россией. Нефть подорожала. Дарья Ушкалова напомнила, что в конце 2022 года Евросоюз ввел потолок цен. Однако российское государство все равно зарабатывало на продаже углеводородов - в октябре 2023 года чистый доход от нефти достиг 11,3 миллиарда долларов, максимума с мая 2022 года.

Словакия и Чехия попросили Евросоюз не сокращать закупки российской нефти. Они не смогут получать это сырье из других источников.

Санкции Россия Запад Деньги Экономика
20 декабря 2023, 19:02
США и их союзники посчитали успехом потолок цен на российскую нефть
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты вместе с союзниками сочли успешным использование потолка цен на нефть из России и согласовали ряд коррективов, касающихся санкционного механизма. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

«За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен <…> с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов», - отметили в ведомстве.

По данным министерства, с января по ноябрь 2023 года нефтяные доходы России сократились на 32%, при этом обеспеченность глобальных рынков сохранилась. Минфин США посчитал это своей заслугой.

Соединенные Штаты и их союзники запретили компаниям в своих юрисдикциях транспортировать российскую нефть и предоставлять сопутствующие услуги, если стоимость поставки выше ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Среди нововведений, анонсированных Минфином США, - требование к поставщикам услуг из стран коалиции получать подтверждения от своих контрагентов каждый раз при приеме или отгрузке российской нефти. Также участники цепочки поставок, имеющие доступ к допзатратам, например, на страхование или фрахт, должны будут делиться ими по запросу.

Глава «Транснефти» Николай Токарев ранее сообщил, что Чехия и Словакия попросили Евросоюз сохранить поставки российской нефти и не сокращать объемы. Эти страны не могут получать важный ресурс из других источников, отметил Токарев.

США Россия Цена на нефть Экономика
20 декабря 2023, 14:25
Кремль опроверг изъятие активов иностранных компаний в России
РИА «Новости»
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Россия не изымает активы зарубежных инвесторов, а те, кто уходят с российского рынка, продают их. На это в ходе традиционного брифинга для журналистов указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров», - отметил он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал указы Владимира Путина, согласно которым создаются российские юрлица для управления Южно-Русским месторождением газа и некоторыми Ачимовскими пластами в Уренгойском газовом месторождении. Долями в компаниях, занимавшихся разработкой этих месторождений, владели немецкая Wintershall Dea и австрийская OMV.

Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд, потребовав изъять замороженные российские активы на сумму €720 миллионов в пользу государства. Речь идет о средствах компаний из России, которые подпали под санкции Евросоюза.

Дмитрий Песков Россия
20 декабря 2023, 13:05
Шинный завод Bridgestone в Ульяновске продали группе Армена Саркисяна
Global Look Press
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Японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске и офис в Москве холдинговой компании S8 Capital Армена Саркисяна. Около тысячи сотрудников сохранят за собой рабочие места, сообщил RT.

«Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже российских активов российской диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital», - объявила пресс-служба корпорации.

Регулирующие органы одобрили сделку, новому владельцу перешли завод в Ульяновске, офис продаж и маркетинга в Москве и около тысячи сотрудников. Bridgestone работала в России с 1998 года и приостановила бизнес в марте 2022 года. Завод в ульяновском индустриальном парке «Заволжье» выпускал радиальные шины.

Группа Армена Саркисяна выкупила производства Cordiant в Ярославле и Омске, Continental в Калуге. Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявлял, что уход последнего не скажется на рынке.

Япония Рабочие места Россия Бизнес Заводы
20 декабря 2023, 06:36
Первые 612 тысяч яиц из Азербайджана ввезли в Россию
Unsplash
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В Россию ввезли первую партию импортных яиц из Азербайджана весом 36 тонн. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Грузовики 19 декабря проехали через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Машины ввезли 36 тонн яиц, или 612 тысяч штук. Они поступят в продажу на территории России.

По информации Россельхознадзора, решение о поставках яиц из Азербайджана приняли в ноябре. Специалисты ведомства обсуждали этот вопрос во время визита в республику.

Яйца за год подорожали более чем на 40%, только в ноябре цены подскочили на 15,1%. Президент России Владимир Путин связал это с возросшим спросом на недорогой источник белка и недоработкой правительства в части обнуления ввозных пошлин. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил недочеты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил, что цены на яйца не опустятся моментально.

Еда Сельское хозяйство Продукты Азербайджан

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