Статья ученого вышла в вестнике института. Дарья Ушкалова заявила, что формальная эффективность санкций противоречила стратегической. Она пришла к выводу, что рестрикции в отношении страны - крупного игрока на каком-либо рынке не вызовут должного эффекта. Ограничение ее экспорта спровоцирует повышение мировых цен, и снижение поставок компенсируют деньгами.

Ученый пришла к выводу, что так произошло в случае с Россией. Нефть подорожала. Дарья Ушкалова напомнила, что в конце 2022 года Евросоюз ввел потолок цен. Однако российское государство все равно зарабатывало на продаже углеводородов - в октябре 2023 года чистый доход от нефти достиг 11,3 миллиарда долларов, максимума с мая 2022 года.

Словакия и Чехия попросили Евросоюз не сокращать закупки российской нефти. Они не смогут получать это сырье из других источников.