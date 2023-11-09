«Мы гордимся тем, что было нами сделано за последние лет 8-10 лет в области сельского хозяйства, когда Россия из абсолютного импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы», - сказал он.

Сельское хозяйство обсудили на ХIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании. Он заявил, что в 2023 году аграрии собрали хороший урожай пшеницы и смогут поставить за рубеж 60 миллионов тонн.

Страна, по его словам, сможет закрыть собственные потребности и обеспечить другие страны. Россия удержит первое место в мире по объемам продажи пшеницы, поставит большое количество картофеля и продукции животноводства. Страна вошла в десятку лидеров по поставкам ячменя, кукурузы, масличных культур и замороженной рыбы.